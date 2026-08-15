شهریاری: خراسان شمالی در حوزه ارتباطات ضعف جدی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی شهریاری ظهر شنبه در شورای اداری خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی برگزار شد ، اظهار کرد:خراسان شمالی از نظر شاخص‌های توسعه عقب‌تر از سایر استان‌ها بوده و در حوزه ارتباطات ضعف جدی داریم.

وی تکمیل شبکه ملی اطلاعات و ضعف ارتباط تلفن همراه را از مشکلات این استان برشمرد و گفت: زیرساخت‌های روستایی مشکلات جدی دارد.

شهریاری با بیان نام تعدادی از روستاها، تصریح کرد: برخی روستاها در طرح سرشماری نیستند و نیازمند بودجه ویژه خود هستند.

نماینده بجنورد، گرمه، جاجرم ، مانه ، سملقان ، رازوجرگلان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: فیبرنوری در ۵۵ درصد شهرستان مانه اجرا نشده است؛ در حوزه پست بانک، ۳ شهرستان شعبه ناظر پست بانک نداریم.

آذری: زیرساخت‌های ارتباطی و کسب‌وکارهای مجازی تقویت شود

علی آذری، نماینده مردم فاروج و قوچان نیز در این جلسه اظهار کرد: قدرت جهان مجازی، خصوصاً در دوران جنگ، اهمیت فزاینده‌ای دارد؛ این قدرت فراتر از تعاریف مرسوم است.

وی افزود: ارتباطات می‌تواند عصای دست کشور هنگام جنگ برای عبور از مشکلات باشد؛ وزیر ارتباطات فردی جوان است اما باید خدمات افزایش پیدا کند.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه زیرساخت‌ها در دوران جنگ آسیب دیده، بیان کرد: بسیاری از جوانان در حوزه کسب‌وکار مجازی فعال هستند؛ لذا وزارت باید توان کسب‌وکار آنلاین مردم را تقویت کند.

اذری یکپارچه‌سازی حوزه ارتباطات را ضروری دانست و گفت: وزارت ارتباطات در جنگ تحمیلی، با استفاده از ظرفیت‌ها، تاب‌آوری را افزایش داد و یأس را به دشمن تحمیل کرد.