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۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۱۰

ادعای جدید نتانیاهو برای ادامه تجاوز صهیونیست‌ها به لبنان

ادعای جدید نتانیاهو برای ادامه تجاوز صهیونیست‌ها به لبنان

نخست وزیر رژیم صهیونیستی ادعای جدیدی را در راستای بهانه‌جویی برای ادامه تجاوز به خاک لبنان مطرح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی امروز شنبه ادعای جدیدی را به منظور بهانه جویی برای ادامه تجاوز به خاک لبنان مطرح کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در این خصوص مدعی شد: حزب‌ الله امروز آتش‌ بس را نقض کرد و به سربازان ما در داخل «خط زرد» حمله کرد! ارتش بر اساس دستورالعمل‌ های مدیریت سیاسی عمل می‌کند و در حال از بین بردن تهدیدها علیه ما در لبنان و غزه است!

بنیامین نتانیاهو سپس ادعا کرد: اسرائیل هیچ‌ گونه حمله‌ای به سربازان خود را برنمی‌تابد و با قاطعیت در برابر هر تهدیدی اقدام خواهد کرد!

کد مطلب 6917528

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