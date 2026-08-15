انفجار بمب در مسیر تانک نظامیان صهیونیست در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، رسانه‌ های عبری مدعی شدند که یک بمب قرار گرفته در مسیر تانک ارتش رژیم صهیونیستی در نوار غزه منفجر شده است.

هنوز از تلفات و خسارت این حادثه خبری منتشر نشده است.

سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی در این باره گفت که ساعتی پیش تیمی رزمی وابسته به تیپ گفعاتی در جنوب غزه حین فعالیت عملیاتی خود در منطقه خط زرد با این حادثه روبه‌رو شده‌اند.

در این حادثه تانک از روی یکی از بمب‌ های باقی‌ مانده حماس عبور کرده و منجر به انفجار شده است.

بنا بر این ادعا این حادثه تلفاتی نداشته است!