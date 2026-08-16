محسن مؤمنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در شبانهروز گذشته و در پی حوادث رخداده در سطح استان، نیروهای امدادی جمعیت هلالاحمر در ۹ مأموریت عملیاتی حضور یافتند که در این حوادث مجموعاً ۲۱ نفر دچار حادثه شدند.
وی با تفکیک نوع حوادث امدادرسانی شده افزود: از مجموع عملیاتهای انجامشده، ۷ مورد مربوط به حوادث جادهای، یک مورد خدمات حضوری و یک مورد نیز مربوط به حوادث صنعتی و کارگاهی بوده است.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان اصفهان با اشاره به آمار مصدومان و نحوه امدادرسانی تصریح کرد: در این حوادث ۱۹ نفر مصدوم شدند که از این تعداد ۶ نفر پس از اقدامات پیشبیمارستانی برای ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل و ۴ نفر نیز بهصورت سرپایی درمان شدند؛ همچنین یک مورد رهاسازی توسط تیمهای امدادی انجام گرفت.
مؤمنی با اشاره به حضور فعال پایگاههای امداد و نجات استان، خاطرنشان کرد: این عملیاتها توسط تیمهای مستقر در پایگاههای سه راهی سد چادگان، کردعلیا تیران و کرون، سه راهی مبارکه، شهید غزنوی گلپایگان، کمشچه برخوار (۲ مورد)، طالخونچه مبارکه، شهدای مینادشت فلاورجان و مورچهخورت شاهینشهر پوشش داده شد.
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