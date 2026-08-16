رفع تصرف ۲۶۰۰ مترمربع از اراضی ملی در حوزه سارال دیواندره

به گزارش خبرنگار مهر، صیانت از عرصههای ملی و جلوگیری از تعرض به اراضی منابع طبیعی در شهرستان دیواندره با اجرای اقدامات نظارتی و حقوقی در حوزه سارال دنبال میشود.
کارشناسان یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دیواندره صبح یکشنبه در جریان بازدید از روستای گاوآهنتو، یک قطعه از اراضی ملی به مساحت ۲۶۰۰ مترمربع را شناسایی کردند که به صورت رهاشده مورد مشاهده قرار گرفت.
پس از بررسی وضعیت عرصه و تنظیم صورتجلسه، اقدامات قانونی برای خلع ید انجام و زمین مذکور به عنوان اراضی ملی به انفال بازگردانده شد.
همچنین کارشناسان منابع طبیعی دیواندره در ادامه مأموریتهای حفاظتی، به یک استعلام قضایی درباره اراضی واقع در روستای آلهدره علیا رسیدگی کردند.
این عرصه پس از بازدید میدانی، بررسیهای کارشناسی، مساحی و مستندسازی مورد ارزیابی قرار گرفت تا نتیجه بررسیها در اختیار مرجع مربوط قرار گیرد.
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