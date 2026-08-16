به گزارش خبرنگار مهر، عصمت محمد دوست ظهر یکشنبه در بازدید از ورزشگاه مرحوم سیروس قایقران بندر انزلی اظهار کرد: در آستانه دیدار تیمهای ملوان بندرانزلی و ذوبآهن اصفهان بازدیدی از روند آمادهسازی این ورزشگاه برای میزبانی از این دیدار انجام شد.
وی افزود: آخرین وضعیت اقدامات انجامشده برای آمادهسازی ورزشگاه، شرایط سکوهای تماشاگران، امکانات مجموعه، ورودیها و سایر بخشهای مورد نیاز برای برگزاری مسابقه مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت تکمیل اقدامات و هماهنگیهای لازم پیش از آغاز دیدار تأکید شد.
سرپرست فرمانداری بندر انزلی با اشاره به اهمیت برگزاری مطلوب مسابقات خانگی ملوان اظهار کرد: ورزشگاه مرحوم سیروس قایقران خانه هواداران ملوان است و باید تلاش کنیم این مجموعه برای میزبانی شایسته از مسابقات و حضور پرشور مردم در شرایط مناسب قرار داشته باشد.
وی افزود: تمامی دستگاههای مرتبط باید با هماهنگی و همکاری یکدیگر، تمهیدات لازم در حوزههای مختلف از جمله نظم، ایمنی، خدماترسانی و مدیریت حضور تماشاگران را پیشبینی و اجرا کنند تا مسابقه در فضایی آرام و مناسب برگزار شود.
محمددوست با اشاره به جایگاه ویژه ملوان در میان مردم این شهرستان ادامه داد: ملوان همواره از حمایت مردم و هواداران خود برخوردار بوده و بدون تردید حضور هواداران در ورزشگاه میتواند نقش مهمی در ایجاد انگیزه و روحیه برای بازیکنان داشته باشد.
وی از مردم و هواداران ملوان دعوت کرد روز چهارشنبه با حضور گسترده در ورزشگاه مرحوم سیروس قایقران، حمایت خود را از تیم شهرشان نشان دهند و گفت: از همه مردم عزیز بندرانزلی و هواداران ملوان دعوت میکنم در این دیدار در کنار تیم خود باشند و با تشویق و حمایت، سهم خود را در رقم خوردن یک میزبانی شایسته ایفا کنند.
وی همچنین بر رعایت نظم، اخلاق ورزشی و توجه به توصیههای عوامل اجرایی و انتظامی از سوی هواداران تأکید کرد و افزود: امیدواریم با همکاری مردم، هواداران، باشگاه ملوان و دستگاههای اجرایی، شاهد برگزاری مسابقهای در شأن مردم ورزشدوست بندرانزلی باشیم.
دیدار ملوان بندرانزلی و ذوبآهن اصفهان روز چهارشنبه هفته جاری در ورزشگاه مرحوم سیروس قایقران برگزار خواهد شد.
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