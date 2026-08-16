به گزارش خبرگزاری مهر، محسن معصوم‌علیزاده ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: هجدهمین نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی از تاریخ ۲۶ تا ۳۰ مردادماه هر روز از ساعت ۱۶ تا ۲۱:۳۰ پذیرای علاقه‌مندان، فعالان و هنرمندان حوزه صنایع‌دستی خواهد بود.

وی با بیان اینکه ۱۸۱ غرفه در این نمایشگاه پیش‌بینی شده است، افزود: ۲۹ استان کشور در هجدهمین نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی همدان حضور دارند و تنها استان‌های کهگیلویه و بویراحمد و آذربایجان غربی در این رویداد شرکت نمی‌کنند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان ادامه داد: از مجموع غرفه‌های نمایشگاه ۵۳ غرفه به هنرمندان شهر همدان ۳۳ غرفه به هنرمندان دیگر شهرستان‌های استان و ۹۵ غرفه نیز به هنرمندان سایر استان‌های کشور اختصاص یافته است.

معصوم‌علیزاده بیان کرد: در غرفه‌های هنرمندان شهر همدان رشته‌هایی از جمله تراش سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی، مصنوعات چرمی، خراطی، معرق چوب، گلیم‌بافی، آینه‌کاری، نقاشی روی سفال، تذهیب، قلاب‌بافی، رفوگری فرش، پته‌دوزی، رودوزی‌های سنتی، عروسک‌بافی، زیورآلات سنتی، فیروزه‌کوبی، قلمزنی روی مس و گره‌چینی عرضه می‌شود.

وی افزود: سفال و سرامیک، مصنوعات چرمی، منبت و مبلمان، گلیم‌بافی، تراش سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی، معرق چوب و فلز، قلمزنی روی مس، خراطی، مرواربافی و کنده‌کاری روی سفال از جمله رشته‌های ارائه‌شده از سوی هنرمندان شهرستان‌های استان همدان است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی همدان گفت: هنرمندان دیگر استان‌ها نیز آثار خود را در رشته‌هایی همچون چاپ باتیک، سراجی سنتی، رودوزی‌های سنتی و بومی، بافته‌های داری، چاپ قلمکار، نگارگری ایرانی، نساجی سنتی، فیروزه‌کوبی، میناکاری، آینه‌کاری، پوشاک سنتی، صدف‌سازی، حصیربافی و کپوبافی عرضه خواهند کرد.

وی ادامه داد: قفل‌سازی، تولیدات نمدی، حکاکی روی سنگ، چادرشب‌بافی، چوقابافی، ملیله‌سازی، چاقوسازی، نازک‌کاری چوب، خاتم‌سازی، مسگری، ورشوسازی و گیوه‌بافی نیز از دیگر رشته‌های حاضر در این نمایشگاه است.

معصوم‌علیزاده یکی از ویژگی‌های این دوره از نمایشگاه را حضور پررنگ شهرها و روستاهای جهانی و ملی صنایع‌دستی و تنوع رشته‌های ارائه‌شده عنوان کرد و افزود: شهرکرد شهر ملی نمد، روستای رویین روستای ملی چادرشب‌بافی، شیراز شهر جهانی صنایع‌دستی، آباده شهر جهانی منبت، سیرجان شهر جهانی گلیم شیریکی‌پیچ، قاسم‌آباد گیلان روستای جهانی چادرشب‌بافی، بروجرد شهر ملی ورشوسازی و گلیج مازندران شهر ملی صنایع‌دستی در این رویداد حضور خواهند داشت.

وی در پایان گفت: برای حمایت از هنرمندان غرفه هنرمندان شهرستان همدان و همچنین غرفه و اسکان هنرمندان سایر استان‌ها و شهرستان‌ها به‌صورت رایگان پیش‌بینی شده است.