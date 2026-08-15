به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسینی عصر شنبه در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان اظهار داشت: مجموع صورتوضعیتهای پروژههای گردشگری استان به حدود ۱۰ میلیارد تومان میرسد که پروژههایی از جمله بازارچههای صنایع دستی و پارکهای گردشگری را شامل میشود.
وی افزود: برای بازارچه یاسوج چهار میلیارد تومان، بازارچه دهدشت ۷.۵ میلیارد تومان و پارک گردشگری نیز ۹ میلیارد تومان هزینه شده است.
مدیرکل میراث فرهنگی استان با اشاره به مشکلات تأمین اعتبار بازارچه یاسوج گفت: تخصیص اعتبار این پروژه بسیار ناچیز بوده و نیازمند حمایت بیشتر استان هستیم.
امیرحسینی درباره پارک ساحلی یاسوج نیز اظهار داشت: تأمین اعتبار این پروژه از محل منابع استانی در دستور کار قرار گرفته و شرکت نفت نیز بر انجام مسئولیتهای استانی تأکید کرده است.
وی با اشاره به بازارچه صنایع دستی گچساران افزود: پیمانکار این طرح در شورای فنی انتخاب شده و در صورت ابلاغ سریع صورتجلسه، امکان برگزاری مناقصه وجود دارد تا اعتبار ۴.۵ میلیارد تومانی پروژه برگشت نخورد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مجموع اعتبارات مورد نیاز پروژههای این حوزه را ۵۸.۵ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: با فرمانداران استان هماهنگی شده، اما سرعت پایین جذب اعتبارات همچنان یکی از مشکلات اصلی است.
امیرحسینی تأکید کرد: برای حل این مشکل، موضوع باید در سطح سازمان مدیریت و برنامهریزی استان با جدیت بیشتری پیگیری شود.
وی در پایان از آمادگی این ادارهکل برای بازدید میدانی مسئولان از پروژههای گردشگری خبر داد و گفت: با تزریق بهموقع اعتبارات میتوان زمینه تکمیل طرحهای نیمهتمام و رونق گردشگری استان را فراهم کرد.
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