به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسینی عصر شنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اظهار داشت: مجموع صورت‌وضعیت‌های پروژه‌های گردشگری استان به حدود ۱۰ میلیارد تومان می‌رسد که پروژه‌هایی از جمله بازارچه‌های صنایع دستی و پارک‌های گردشگری را شامل می‌شود.

وی افزود: برای بازارچه یاسوج چهار میلیارد تومان، بازارچه دهدشت ۷.۵ میلیارد تومان و پارک گردشگری نیز ۹ میلیارد تومان هزینه شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی استان با اشاره به مشکلات تأمین اعتبار بازارچه یاسوج گفت: تخصیص اعتبار این پروژه بسیار ناچیز بوده و نیازمند حمایت بیشتر استان هستیم.

امیرحسینی درباره پارک ساحلی یاسوج نیز اظهار داشت: تأمین اعتبار این پروژه از محل منابع استانی در دستور کار قرار گرفته و شرکت نفت نیز بر انجام مسئولیت‌های استانی تأکید کرده است.

وی با اشاره به بازارچه صنایع دستی گچساران افزود: پیمانکار این طرح در شورای فنی انتخاب شده و در صورت ابلاغ سریع صورت‌جلسه، امکان برگزاری مناقصه وجود دارد تا اعتبار ۴.۵ میلیارد تومانی پروژه برگشت نخورد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مجموع اعتبارات مورد نیاز پروژه‌های این حوزه را ۵۸.۵ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: با فرمانداران استان هماهنگی شده، اما سرعت پایین جذب اعتبارات همچنان یکی از مشکلات اصلی است.

امیرحسینی تأکید کرد: برای حل این مشکل، موضوع باید در سطح سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان با جدیت بیشتری پیگیری شود.

وی در پایان از آمادگی این اداره‌کل برای بازدید میدانی مسئولان از پروژه‌های گردشگری خبر داد و گفت: با تزریق به‌موقع اعتبارات می‌توان زمینه تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و رونق گردشگری استان را فراهم کرد.