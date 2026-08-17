به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدرضا جوادی با اشاره به برنامههای پیشبینی شده برای هفته همدان اظهار کرد: هفته همدان فرصتی مغتنم برای معرفی سرمایههای نمادین و تقویت پیوند میان میراث فرهنگی غنی همدان با ظرفیتهای معاصر هنری استان است.
وی با تاکید بر لزوم تکریم مفاخر و پیشکسوتان عرصه فرهنگ، افزود: در همین راستا دیدار با استاد «عبدالله مظاهری» پژوهشگر و نویسنده پیشکسوت استان و همچنین برگزاری آیین نکوداشت استاد «جلیل رسولی» از چهرههای برجسته خوشنویسی کشور در دستور کار قرار دارد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان به برنامههای حوزه کتاب و ادبیات نیز اشاره کرد و گفت: رونمایی از کتاب «چکامههای گنجنامه» و مجموعه شعر «نوای نی» از دیگر رویدادهای فرهنگی پیشبینی شده برای این هفته است که با هدف حمایت از اهالی قلم و ترویج فرهنگ مکتوب انجام خواهد شد.
جوادی در ادامه از برگزاری نمایشگاه مشاغل خانگی در حاشیه برنامههای هفته همدان خبر داد و تصریح کرد: این نمایشگاه با هدف حمایت از ظرفیتهای فرهنگی، هنری و اقتصادی فعالان حوزه مشاغل خانگی از دوم تا ششم شهریورماه برپا خواهد شد و بستری برای عرضه توانمندیهای بومی استان فراهم میکند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مجموعه برنامههای هفته همدان با رویکرد پاسداشت هویت و تقویت نشاط اجتماعی طراحی شده است و امیدواریم با مشارکت هنرمندان و عموم مردم شاهد برگزاری باشکوه این رویدادها باشیم.
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