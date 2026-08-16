مشارکت ۱۰ هزار میلیارد تومانی خیرین مدرسه ساز در سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا شاه‌حسینی در سی‌ونهمین اجلاس مدیران و رؤسای ادارات آموزش و پرورش نواحی و مناطق سراسر کشور، با قدردانی از توجه ویژه وزیر آموزش و پرورش به حوزه خیرین، بر نقش مؤثر این مجموعه در توسعه فضاهای آموزشی و تحقق عدالت آموزشی تأکید کرد.

وی حضور مستمر وزیر آموزش و پرورش، علیرضا کاظمی، در برنامه‌های مرتبط با خیرین را نشانه‌ای از همراهی جدی با این جریان دانست و گفت این تعامل، انگیزه و دلگرمی بیشتری برای خیرین مدرسه‌ساز ایجاد کرده است.

گستره فعالیت خیرین از سراسر کشور تا دورترین مناطق

رئیس جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور با گرامیداشت یاد و خاطره زنده‌یاد دکتر حافظی، بنیان‌گذار جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور، اظهار کرد: این نهضت از سال ۱۳۷۷ آغاز شده و تاکنون هزاران کلاس درس با مشارکت خیرین در نقاط مختلف کشور احداث شده است.

شاه‌حسینی افزود: امروز جامعه خیرین مدرسه‌ساز با برخورداری از ۳۱ مجمع استانی و حدود ۴۰۰ نمایندگی فعال، به یکی از ظرفیت‌های مهم و اثرگذار وزارت آموزش و پرورش برای توسعه عدالت آموزشی تبدیل شده است.

وی همچنین به رویکرد دولت در زمینه گسترش عدالت آموزشی اشاره کرد و گفت: در جریان ۱۷ سفر استانی که با همراهی مدیران حوزه نوسازی مدارس انجام شد، همراهی مسئولان استانی و محلی با خیرین به‌خوبی مشهود بود و اراده جدی برای توسعه مدرسه‌سازی در مناطق مختلف کشور وجود داشت.

ساخت مدرسه؛ سرمایه‌گذاری برای آینده نسل‌های بعد

رئیس جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور مدرسه‌سازی را اقدامی فراتر از یک فعالیت عمرانی دانست و آن را دارای ابعاد فرهنگی و اجتماعی گسترده توصیف کرد.

او گفت: مدرسه‌سازی برای من یک عبادت بزرگ و اقدامی فرهنگی است و اهمیت آن را هم‌تراز با نماز می‌دانم. به تعبیر بزرگان، ساخت هر مدرسه می‌تواند زمینه بسته شدن درِ یک زندان را فراهم کند.

شاه‌حسینی با اشاره به سابقه فعالیت خود در حوزه‌های مختلف مسئولیت اجتماعی افزود: با وجود حضور در عرصه‌های گوناگون، اگر در طول یک سال نتوانم در ساخت مدرسه‌ای مشارکت داشته باشم، احساس می‌کنم از انجام یک کار خیر مهم بازمانده‌ام.

وی همچنین با نقل خاطره‌ای از آیت‌الله مشکینی(ره) درباره اهمیت ساخت مدرسه در مناطقی که از مسجد برخوردار هستند، تأکید کرد: خیرین مدرسه‌ساز تنها از دارایی خود هزینه نمی‌کنند، بلکه وقت، توان و بخشی از زندگی خود را برای ساخت آینده فرزندان این کشور اختصاص می‌دهند.

مشارکت ۱۰ هزار میلیارد تومانی خیرین در سال جاری

شاه‌حسینی در ادامه با ارائه آماری از میزان مشارکت خیرین در توسعه فضاهای آموزشی گفت: سال گذشته خیرین حدود ۲۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای توسعه فضاهای آموزشی کشور مشارکت کردند.

وی افزود: با وجود شرایط اقتصادی و چالش‌های موجود، برای سال جاری مشارکت ۳۰ هزار میلیارد تومانی، معادل ۳۰ همت، هدف‌گذاری شده که تاکنون ۱۰ همت از این میزان محقق و تعهد شده است.

تأکید بر حضور پررنگ مدیران در کنار خیرین

رئیس جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور از مدیران کل آموزش و پرورش و مدیران نوسازی مدارس استان‌ها خواست همزمان با نزدیک شدن به زمان برگزاری جشنواره‌های خیرین، حضور فعال‌تری در استان‌ها و شهرستان‌ها داشته باشند و ارتباط خود را با خیرین تقویت کنند.

شاه‌حسینی با تأکید بر اهمیت ارتباط مستمر میان مسئولان و خیرین اظهار کرد: هر اندازه این ارتباط نزدیک‌تر، شفاف‌تر و مبتنی بر اعتماد متقابل باشد، نتیجه آن برای نظام آموزش و پرورش نیز مؤثرتر خواهد بود.

وی ادامه داد: خیرین حتی در شرایط دشوار اقتصادی نیز مسئولیت اجرای پروژه‌های بزرگ آموزشی را بر عهده می‌گیرند و این اقدام، بیانگر علاقه و تعهد آنان نسبت به آینده کشور و نسل‌های آینده است.

تداوم همکاری برای ساخت آینده دانش‌آموزان

شاه‌حسینی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به ادامه این روند گفت: جامعه خیرین مدرسه‌ساز همچنان در کنار وزارت آموزش و پرورش خواهد بود و تلاش می‌کند با تقویت همدلی و هم‌افزایی، زمینه رشد، پیشرفت و شکوفایی دانش‌آموزان کشور فراهم شود.