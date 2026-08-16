به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا دهقانی ظهر یکشنبه در سی‌ونیمین اجلاس رؤسای ادارات آموزش و پرورش کشور که در استان همدان اظهار کرد: هماهنگی و همدلی میان مدیرکل، معاونان و روسای مناطق آموزش و پرورش استان همدان در سطح بسیار خوبی قرار دارد.

وی با اشاره به تاثیر مثبت این تعامل بر مجموعه مدیریتی، معلمان و نیروهای اداری افزود: این ارتباط سازنده که در جریان برگزاری اجلاس نیز به‌وضوح مشاهده می‌شود و می‌تواند به‌عنوان الگویی موفق در سایر استان‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

معاون ارزیابی عملکرد وزارت آموزش و پرورش با اشاره به محورهای اصلی این اجلاس سراسری، «عدالت آموزشی و تربیتی» و «نهضت توسعه عدالت آموزشی» را از موضوعات کلیدی مطرح شده دانست.

وی در این باره تصریح کرد: عدالت آموزشی به معنای توزیع مساوی امکانات نیست بلکه باید متناسب با نیاز واقعی هر منطقه برنامه‌ریزی کرد، به این معنا که در یک منطقه تمرکز بر تامین نیروی انسانی، در منطقه‌ای دیگر بر تجهیزات آموزشی و در منطقه‌ای دیگر بر بهبود فضای فیزیکی مدارس باشد.

دهقانی با اشاره به وضعیت پروژه‌های توسعه عدالت آموزشی در استان همدان، وضعیت مدارس استان را نسبتاً خوب ارزیابی کرد و افزود: در اجرای برنامه‌ها و پروژه‌های مربوط به «مهر» نیز تلاش‌های همکاران در سطح مطلوبی صورت گرفته است.

نماینده وزیر در اجلاس روسای آموزش و پرورش کشور با اشاره به شعار «حماسه همدلی؛ برای ایران، برای مدرسه»، افزود: این اجلاس که نوعی مانور ملی محسوب می‌شود و بستری برای تبادل تجربیات موفق، هم‌افزایی میان استان‌ها و بررسی چالش‌های موجود در ادارات آموزش و پرورش فراهم می‌کند.

دهقانی همچنین بر اهمیت موضوع «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» تاکید کرد و گفت: طبق تاکید وزیر آموزش و پرورش این موضوع از سطوح مختلف، از مدرسه تا استان، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی در پایان با تمجید از روند برگزاری اجلاس در استان همدان آن را منظم و مطلوب توصیف کرد و ادامه داد: تعامل موجود در مجموعه آموزش و پرورش استان ظرفیت مناسبی را برای پیشبرد برنامه‌ها و تحقق اهداف آموزشی و تربیتی ایجاد کرده است.