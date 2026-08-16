مادر ۴۶ ساله شاهرودی صاحب هشتمین فرزند خود شد

محمدحسن امامیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تولد هشتمین فرزند یک مادر ۴۶ ساله شاهرودی، اظهار کرد: این تولد با تلاش و همراهی کادر درمان بیمارستان بهار شاهرود انجام شد.

وی افزود: این مادر که دهمین بارداری خود را تجربه می‌کرد، با کمک کادر درمانی موفق به تولد هشتمین فرزند خود شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با بیان اینکه نوزاد تازه متولدشده دختر است، گفت: این نوزاد در سلامت کامل به دنیا آمده است.

امامیان همچنین درباره وضعیت فرزندان این خانواده اظهار کرد: این مادر در مجموع دارای هشت فرزند است که بزرگ‌ترین آنها پسری ۲۳ ساله و شش نفر از فرزندان نیز دختر هستند.