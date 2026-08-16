به گزارش خبرگزاری مهر، برگزیدگان فراخوان ادبی «واژه‌های وداع» کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گیلان در سه بخش داستانک، دل‌نوشته و شعر معرفی شدند.

این فراخوان با هدف آشنایی مخاطبان با شاخصه‌های شخصیتی و جایگاه والای امام شهید و هم‌زمان با برگزاری آیین‌های بزرگ‌داشت عروج خونین امام مجاهد، شهید حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (قدس‌الله نفسه الزکیه) منتشر شد و گروه‌های مختلف سنی شامل کودکان ۷ تا ۱۱ سال، نوجوانان ۱۲ تا ۱۸ سال، بزرگ‌سالان و مربیان کانون را مخاطب قرار داد.

انتشار این فراخوان در ۱۰ تیر ۱۴۰۵ انجام شد و محورهای موضوعی آن بر سوگواری، مفهوم وداع و بازتاب احساسات مخاطبان در فقدان قائد شهید استوار بود. کودکان در بخش دل‌نوشته، نوجوانان در بخش‌های شعر، داستانک و دل‌نوشته و بزرگ‌سالان و مربیان نیز در بخش‌های روایت‌گری، شعر و متن ادبی در این فراخوان شرکت کردند.

داوری آثار رسیده را طاهره نژادغلامی، کارشناس آفرینش‌های هنری، به همراه طاهره فردجوانی و لیلا خلقت‌پرور، مربیان فرهنگی کانون و از فعالان ادبیات گیلان برعهده داشتند.

بر اساس اعلام هیئت داوران، مونا عباسی از رشت در بخش داستانک گروه سنی نوجوان، زینب حقیقی از شاندرمن در بخش دل‌نوشته گروه سنی نوجوان و مهیار کلهر از منجیل در بخش دل‌نوشته گروه سنی کودک به‌عنوان برگزیده این دوره معرفی شدند.