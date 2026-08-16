عملیات لایروبی رودخانه «کشکان» در محدوده شهری پلدختر آغاز شد

اکبر مهری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: عملیات لایروبی رودخانه «کشکان» در محدوده شهری پلدختر باهدف افزایش ظرفیت آبگذری، کاهش خطرات ناشی از سیلاب و ارتقای ایمنی شهروندان آغاز شد، اقدامی که پیش از آغاز بارش‌های سال آبی جدید به پایان خواهد رسید.

وی تصریح کرد: استان لرستان به دلیل موقعیت جغرافیایی، قرارگرفتن در زاگرس میانی، بارندگی‌های قابل‌توجه، وجود سازندهای نفوذناپذیر زمین‌شناسی، تولید بالای رواناب و توپوگرافی کوهستانی، از جمله استان‌های سیل‌خیز کشور به شمار می‌رود و شهرستان پلدختر نیز به دلیل قرارگرفتن در خروجی حوزه آبریز کرخه، همواره در معرض وقوع سیلاب قرار دارد.

مدیر منابع آب پل‌دختر، گفت: لایروبی رودخانه‌ها باهدف حفاظت از حریم و بستر رودخانه، افزایش ظرفیت عبور جریان آب، کاهش خسارات احتمالی ناشی از سیلاب، رفع موانع موجود در مسیر جریان و بهبود شرایط ایمنی و زندگی ساکنان حاشیه رودخانه انجام می‌شود.

مهری، افزود: بر اساس مصوبات جلسه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شهرستان پلدختر به ریاست فرماندار و باهدف آمادگی برای مدیریت سیلاب‌های احتمالی، عملیات لایروبی رودخانه «کشکان» در بازه‌ای به طول یک کیلومتر در محدوده بالادست و پایین‌دست پل‌های شهدای هفت‌تیر و شهدای دولت آغاز شده است.

وی یادآور شد: این پروژه با استفاده از ظرفیت و ماشین‌آلات عمرانی شهرداری پلدختر و تحت نظارت کارشناسان اداره منابع آب، بر اساس ماده ۴۳ قانون تأمین مالی و زیرساخت‌ها و در قالب استفاده از مصالح مازاد رودخانه‌ای بدون برگزاری تشریفات مزایده در حال اجراست و پیش‌بینی می‌شود پیش از آغاز بارش‌های سال آبی جدید به بهره‌برداری برسد.

مدیر منابع آب پلدختر با اشاره به وضعیت ایمنی شهر پلدختر در برابر سیلاب، تصریح کرد: ظرفیت عبور ایمن سیلاب در محدوده شهری پلدختر حدود چهارهزار مترمکعب بر ثانیه است و باوجود دیواره‌های حفاظتی و اجرای مستمر عملیات لایروبی، در شرایط فعلی تهدیدی برای مناطق مسکونی و شهروندان وجود ندارد.

مهری، با یادآوری سیلاب فروردین‌ماه سال ۱۳۹۸، گفت: حداکثر دبی لحظه‌ای آن سیلاب در رودخانه «کشکان» بیش از شش هزار مترمکعب بر ثانیه و با دوره بازگشت ۵۰۰ تا هزار سال برآورد شد که خسارات گسترده‌ای به زیرساخت‌های شهرستان، مناطق مسکونی، باغات و اراضی کشاورزی وارد کرد.