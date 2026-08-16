انتقاد شدیداللحن دبیر کل کتائب سیدالشهداء عراق از سلطه اقتصادی آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شفق نیوز، ابوآلاء الولائی، دبیرکل کتائب سیدالشهداء عراق، امروز یکشنبه با انتقاد از سلطه آمریکا بر اموال و مقدرات اقتصادی عراق، خواستار رهایی از این وضعیت از طریق تنوع‌بخشی به بازارهای مبادلاتی و شبکه روابط اقتصادی کشور شد.

الولائی با انتشار یادداشتی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: یکی از بارزترین جنبه‌های حاکمیت ناقص عراق، سیطره اقتصادی آمریکا بر کشور، اشغال و کنترل حرفه‌ای اموال و تسلط کامل بر ثروت‌های آن است.

وی در ادامه این پرسش را مطرح کرد که آیا آزادگان عراق عزیز می‌پذیرند که با ثروت خودشان مانند یک حق الزحمه و بخشش اعطایی و نه یک حق حاکمیتی اصیل برای ملتشان رفتار شود؟

الولائی همچنین افزود: آیا اگر خواهان رهایی از تسلط مالی و اقتصادی آمریکا، تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی و شبکه روابط بانکی و نیز ساخت اقتصادی باشیم که اختیار تصمیم‌گیری، ثروت و مسیرهای تجاری‌اش در دست خودش باشد، این یک خواسته زیاد است؟

وی تاکید کرد: حاکمیت تنها با تسلط بر زمین کامل نمی‌شود، بلکه با داشتن اختیار در تصمیم‌گیری‌های سیاسی، اقتصادی و مالی به دور از سلطه هرگونه قدرت خارجی تحقق می‌یابد.