به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه‌های عراقی، دبیرکل گردان های سیدالشهداء، با بیان اینکه بی‌طرفی در تقابل و نبرد کنونی جایز نیست، تأکید کرد که نبرد کنونی، تقابل سرنوشت‌ساز میان «محور حق» و «محور باطل» است و آمریکا در روند تحولات منطقه، به‌تدریج از معادلات حذف خواهد شد.

«ابوآلاء الولائی» در پیامی که در شبکه اجتماعی «ایکس» منتشر کرد، با اشاره به حضور مقاومت اسلامی در مقابله با دشمنان آمریکایی-صهیونی تأکید کرد: بی‌طرفی در نبردی که در حال حاضر میان محور حق و محور باطل در جریان است، پذیرفته نیست. این نبرد از نظر شرعی و با توجه به واقعیت های میدانی، همه ارکان و ویژگی‌های یک رویارویی کامل را داراست.

وی خاطرنشان کرد: مقاومت اسلامی در عراق از همان روز نخست، بدون هیچ تردیدی در صف حق قرار گرفت. روزی که جنگ به پایان برسد، مردم عراق خواهند دانست چه کسی جان خود را بر کف نهاد و استوار به پیش رفت و چه کسی راه سستی و کوتاهی را برگزید.