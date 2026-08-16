به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، حجت‌الاسلام میثم غلامی سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی در نشست ترسیمی برای آینده شورای عالی فضای مجازی با اشاره به تحولات سریع عرصه فضای مجازی و تجربه کشور در سال‌های گذشته و به خصوص فشارها و حملاتی که کشور در طول جنگ متحمل شده، گفت: در حال حاضر بحث فضای مجازی و لایه حکمرانی آن اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده و مسیر پیشِ روی کشور و نهادها باید در این زمینه مشخص شود.

وی با بیان اینکه موضوع حکمرانی فضای مجازی بارها مورد بحث و بررسی قرار گرفته، افزود: این بحث بسیار پربسامد است و واقعیت این است که کشور باید به یک لایه حکمرانی در فضای مجازی دست پیدا کند که بتواند متناسب با تحولات روز، فضای مجازی را به خوبی راهبری کند.

سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی ادامه داد: فضای مجازی ارزش‌ها و کارکردهای گوناگونی دارد و ایجاد و تثبیت یک نهاد سیاست‌گذار در این حوزه نیازمند رایزنی، گفت‌وگو و پیگیری است که باید از مرحله گفت‌وگو و بحث‌های این‌چنینی به مرحله عمل برسیم.

حجت الاسلام غلامی با اشاره به اهمیت نقش شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی در این حوزه اظهار داشت: ما در این زمینه از بسیاری کشورها پیشروتر بوده‌ایم. برای مثال، برخی کشورهای اروپایی تازه در سال ۲۰۲۵ شورای عالی دیجیتال تشکیل دادند و یا چین بعد از ایران در زمینه فضای مجازی اقدام به تأسیس یک نهاد بالادستی کرد. این موضوع نشان می‌دهد که ایران در این حوزه از برخی کشورها جلوتر بوده است.

سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی با بیان اینکه تحولات فضای مجازی محدود به نهادهای تخصصی این حوزه نیست، گفت: برای مثال بحث نهاده‌های دامی به دلیل جنگ، دچار نوسان شد که در ظاهر ارتباط مستقیمی با فضای مجازی ندارند، اما تحولات این عرصه و مسائل مربوط به آنها نیز در این فضا سرریز می‌شود.

حجت‌الاسلام غلامی یکی از نگرانی‌های اصلی در شرایط کنونی را بی‌توجهی به تجربه و اندوخته‌های سال‌های گذشته دانست و تصریح کرد: از اینجا به بعد باید از اندوخته های گذشته استفاده کنیم ولی آنچه نگران‌کننده است این است که افرادی به دنبال اختراع دوباره چرخ باشند.

وی با اشاره به تغییرات در عرصه فناوری و زیرساخت‌های ارتباطی گفت: در چند سال آینده با توسعه فناوری‌های جدید همچون اینترنت ماهواره‌ای و هوش مصنوعی، با حجم بسیار زیادی از محتوا به زبان فارسی و ریختن دژ زبانی در بسیاری از حیطه‌ها مواجه خواهیم بود و عرصه فضای مجازی در حال تبدیل شدن به چیزی متفاوت از آن چیزی است که در سال‌های گذشته شاهد آن بوده‌ایم.

سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی با تأکید بر ضرورت توجه به ابعاد نظری حکمرانی فضای مجازی گفت: در کشور نوعی آشفتگی در حوزه نظری داریم و باید به یک نقطه درست در این حوزه دست پیدا کنیم و حتی نیاز است که جایگاه شورای عالی فضای مجازی تقویت شود؛ باید در دوران رهبری جدید افق‌های بلندتری را پیش روی خود قرار دهیم.