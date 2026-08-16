به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامرضا صدفی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در راستای اجرای طرح امنیت و آرامش شهر و با رویکرد پیشگیرانه نسبت به حوادث رانندگی، مأموران پلیس راهور طرح برخورد با تخلفات حادثه‌ساز را در معابر شهری قم به اجرا گذاشتند.



وی افزود: اجرای این طرح با حضور تیم‌های نامحسوس پلیس دنبال شد تا خودروهایی که با رفتارهای پرخطر زمینه بروز حوادث رانندگی را فراهم می‌کنند، شناسایی و با تخلفات آنها برخورد قانونی شود.



رئیس پلیس راهور استان قم ادامه داد: در جریان اجرای این طرح، ۶۰ دستگاه خودرو به دلیل ارتکاب تخلفات و رفتارهای مخاطره‌آمیز رانندگی شناسایی شدند و پس از اعمال قانون، به پارکینگ انتقال یافتند.



پلیس با تخلفات پرخطر برخورد کرد



صدفی تصریح کرد: سرعت‌های مخاطره‌آمیز، سبقت غیرمجاز و لایی‌کشی از جمله تخلفاتی بود که در جریان اجرای این طرح مورد برخورد مأموران پلیس قرار گرفت.



وی گفت: استفاده از تجهیزات و تغییرات غیرمجاز در خودروها از جمله اگزوزهای دارای آلودگی صوتی و چراغ‌های زنون و الوان نیز از مواردی بود که در شناسایی خودروهای متخلف مورد توجه قرار گرفت.



رئیس پلیس راهور استان قم خاطرنشان کرد: خودروهای شناسایی‌شده پس از ثبت تخلفات و اعمال مقررات قانونی، برای ادامه روند قانونی به پارکینگ منتقل شدند.



وی افزود: اجرای این طرح در ادامه برنامه‌های پلیس برای ارتقای امنیت و آرامش در معابر شهری و پیشگیری از وقوع تصادفات، به‌ویژه حوادث رانندگی مرگبار در ساعات شبانه، انجام شده است.



برخورد با رانندگان حادثه‌ساز ادامه دارد



صدفی با اشاره به افزایش تصادفات منجر به فوت در معابر قم اظهار کرد: رفتارهای پرخطر رانندگی می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای شهروندان به همراه داشته باشد و از این رو برخورد با تخلفات حادثه‌ساز در دستور کار پلیس قرار دارد.



وی تأکید کرد: برخورد قانونی با رانندگانی که با ارتکاب تخلفات خطرآفرین جان خود و دیگر شهروندان را در معرض تهدید قرار می‌دهند، ادامه خواهد داشت.



رئیس پلیس راهور استان قم هدف از استمرار این اقدامات را پیشگیری از وقوع حوادث و افزایش ایمنی تردد در معابر عنوان کرد و افزود: پلیس در چارچوب اجرای طرح‌های انتظامی و ترافیکی، با رفتارهای حادثه‌ساز و تخلفات پرخطر رانندگی برخورد خواهد کرد.