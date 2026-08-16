به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر یکشنبه در جریان بازدید از پروژه‌های آموزشی بخش کاکی و شهر خورموج، روند اجرای این طرح‌ها را بررسی کرد.

وی با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه‌های آموزشی اظهار کرد: توسعه فضاهای آموزشی و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام این حوزه از اولویت‌های اصلی دولت چهاردهم و نیز شهرستان است.

فرماندار دشتی افزود: با پیگیری های مستمر استاندار و معاون عمرانی استاندار در سطح ملی اعتبارات جدید به این پروژه‌ها تزریق شده است و انتظار می‌رود پیمانکاران و دستگاه‌های متولی با افزایش جبهه‌های کاری، عقب‌ماندگی‌های موجود را جبران کنند و شاهد تکمیل و بهره‌برداری هرچه سریع‌تر این فضاهای آموزشی باشیم.