به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر یکشنبه در جریان بازدید از پروژههای آموزشی بخش کاکی و شهر خورموج، روند اجرای این طرحها را بررسی کرد.
وی با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای پروژههای آموزشی اظهار کرد: توسعه فضاهای آموزشی و تکمیل طرحهای نیمهتمام این حوزه از اولویتهای اصلی دولت چهاردهم و نیز شهرستان است.
فرماندار دشتی افزود: با پیگیری های مستمر استاندار و معاون عمرانی استاندار در سطح ملی اعتبارات جدید به این پروژهها تزریق شده است و انتظار میرود پیمانکاران و دستگاههای متولی با افزایش جبهههای کاری، عقبماندگیهای موجود را جبران کنند و شاهد تکمیل و بهرهبرداری هرچه سریعتر این فضاهای آموزشی باشیم.
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