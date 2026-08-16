به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر رضایی ظهر یکشنبه در جلسه بررسی مسائل و مشکلات نهضت ملی مسکن شهرستان گلپایگان اظهار کرد: مردم زمانی که مبالغ مورد نیاز را به حساب دولت واریز می‌کنند، انتظار دارند در زمان مقرر خدمات مورد تعهد از جمله واگذاری زمین و تأمین زیرساخت‌ها انجام شود.

وی افزود: مردم نمی‌گویند اداره راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، آب، برق یا سایر دستگاه‌ها مسئول تأخیر هستند، بلکه همه مجموعه دولت را یک واحد می‌دانند و به همین دلیل لازم است دستگاه‌ها با هماهنگی و تعامل بیشتر از بروز مشکلات برای متقاضیان جلوگیری کنند.

فرماندار گلپایگان با اشاره به شرایط اقتصادی و تورم حاکم بر کشور تصریح کرد: گذشت زمان و افزایش هزینه‌ها بیشترین آسیب را به متقاضیان نهضت ملی مسکن وارد می‌کند و بسیاری از افرادی که در گذشته توانایی ساخت‌وساز داشتند، امروز به دلیل افزایش قیمت مصالح و هزینه‌های اجرایی با مشکلات جدی مواجه شده‌اند.

رضایی با اشاره به ارزیابی قیمت زمین‌های واگذاری شده در قالب این طرح گفت: انتظار می‌رود در ارزیابی‌ها شرایط متقاضیان و تأخیرهای به وجود آمده در تأمین زیرساخت‌ها مورد توجه قرار گیرد و قیمت‌گذاری‌ها به گونه‌ای انجام شود که مردم متحمل هزینه‌های مضاعف نشوند.

وی ادامه داد: نباید افرادی که طی سال‌های گذشته به تعهدات خود عمل کرده‌اند، امروز به دلیل افزایش هزینه‌های آماده‌سازی و زیرساخت‌ها با پرداخت‌های جدید و سنگین مواجه شوند و لازم است بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها تا حد امکان به نفع مردم تفسیر و اجرا شود.

رضایی همچنین خواستار تسریع در انجام تعهدات باقی‌مانده شد و افزود: پیمانکاران امروز با وعده و قول قادر به ادامه فعالیت نیستند و لازم است با تأمین منابع و انجام هماهنگی‌های لازم، روند اجرای پروژه‌ها با سرعت بیشتری دنبال شود.

وی خاطرنشان کرد: با وجود اقدامات و زیرساخت‌های مناسبی که برای نهضت ملی مسکن در شهرستان فراهم شده، هنوز آثار و نتایج این خدمات به طور کامل برای مردم ملموس نشده است و این موضوع نیازمند عزم جدی‌تر همه دستگاه‌ها برای تکمیل پروژه‌ها و بهره‌مندی متقاضیان از مزایای این طرح است.