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۲۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۱۵

تأخیر در اجرای نهضت ملی مسکن، هزینه‌های مردم را افزایش می‌دهد

تأخیر در اجرای نهضت ملی مسکن، هزینه‌های مردم را افزایش می‌دهد

گلپایگان - فرماندار گلپایگان با اشاره به شرایط اقتصادی و تورم حاکم بر کشور گفت: گذشت زمان و افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز بیشترین آسیب را به متقاضیان نهضت ملی مسکن وارد می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر رضایی ظهر یکشنبه در جلسه بررسی مسائل و مشکلات نهضت ملی مسکن شهرستان گلپایگان اظهار کرد: مردم زمانی که مبالغ مورد نیاز را به حساب دولت واریز می‌کنند، انتظار دارند در زمان مقرر خدمات مورد تعهد از جمله واگذاری زمین و تأمین زیرساخت‌ها انجام شود.

وی افزود: مردم نمی‌گویند اداره راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، آب، برق یا سایر دستگاه‌ها مسئول تأخیر هستند، بلکه همه مجموعه دولت را یک واحد می‌دانند و به همین دلیل لازم است دستگاه‌ها با هماهنگی و تعامل بیشتر از بروز مشکلات برای متقاضیان جلوگیری کنند.

فرماندار گلپایگان با اشاره به شرایط اقتصادی و تورم حاکم بر کشور تصریح کرد: گذشت زمان و افزایش هزینه‌ها بیشترین آسیب را به متقاضیان نهضت ملی مسکن وارد می‌کند و بسیاری از افرادی که در گذشته توانایی ساخت‌وساز داشتند، امروز به دلیل افزایش قیمت مصالح و هزینه‌های اجرایی با مشکلات جدی مواجه شده‌اند.

تأخیر در اجرای نهضت ملی مسکن، هزینه‌های مردم را افزایش می‌دهد

رضایی با اشاره به ارزیابی قیمت زمین‌های واگذاری شده در قالب این طرح گفت: انتظار می‌رود در ارزیابی‌ها شرایط متقاضیان و تأخیرهای به وجود آمده در تأمین زیرساخت‌ها مورد توجه قرار گیرد و قیمت‌گذاری‌ها به گونه‌ای انجام شود که مردم متحمل هزینه‌های مضاعف نشوند.

وی ادامه داد: نباید افرادی که طی سال‌های گذشته به تعهدات خود عمل کرده‌اند، امروز به دلیل افزایش هزینه‌های آماده‌سازی و زیرساخت‌ها با پرداخت‌های جدید و سنگین مواجه شوند و لازم است بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها تا حد امکان به نفع مردم تفسیر و اجرا شود.

رضایی همچنین خواستار تسریع در انجام تعهدات باقی‌مانده شد و افزود: پیمانکاران امروز با وعده و قول قادر به ادامه فعالیت نیستند و لازم است با تأمین منابع و انجام هماهنگی‌های لازم، روند اجرای پروژه‌ها با سرعت بیشتری دنبال شود.

وی خاطرنشان کرد: با وجود اقدامات و زیرساخت‌های مناسبی که برای نهضت ملی مسکن در شهرستان فراهم شده، هنوز آثار و نتایج این خدمات به طور کامل برای مردم ملموس نشده است و این موضوع نیازمند عزم جدی‌تر همه دستگاه‌ها برای تکمیل پروژه‌ها و بهره‌مندی متقاضیان از مزایای این طرح است.

کد مطلب 6918303

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    نظرات

    • توحید مولایی IR ۰۹:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
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      سلام اینجانب از سال ۱۴۰۰ برای مسکن ملی در ارومیه پول دادم واحدم رو تحویل دادن ولی نه برق داره نه گاز نه راه درست حسابی نه آسفالت ... در ضمن واحد وام دارد و من نمیدونم پول اجاره خونه رو بدم قسط مسکن رو بدم همین طور بلاتکلیف موندیم تو رو خدا ضعیف کش نباشید ما چه گناهی کردیم هر روز بانک زنگ میزنه آبروم پیش ضامن رفته
    • IR ۱۵:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۰
      0 0
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      چرا نهضت مسکن انجام کارهای مربوط به اختصاص زمین ومسکن به طرح جوانی جمعیت رو این همه کش میده هرسال بعد از عید یه قسمت کوچکی از کار رو انجام میدن و دیگه طی سال هیچ کاری انجام نمیدن و ادامه کار میمونه واسه سال بعد یا حرفی رو نزنید وکاری رو شروع نکنید یا با وجدان وانسانیت انجام بدید ملت رو سر کار نزارید

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