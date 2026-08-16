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۲۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۴۳

«رضایی» به عنوان شهردار رباط‌کریم انتخاب شد

«رضایی» به عنوان شهردار رباط‌کریم انتخاب شد

رباط کریم- صفرعلی رضایی به عنوان شهردار از سوی شورای اسلامی شهر رباط‌کریم انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صفرعلی رضایی به عنوان شهردار از سوی شورای اسلامی شهر رباط‌کریم انتخاب شد.

وی سابقه مدیریت در حوزه حراست چند شهرداری را در کارنامه خود دارد.

شهردار جدید رباط‌کریم دانش‌آموخته کارشناسی عمران است و حالا باید دید این تجربه مدیریتی و تخصص عمرانی تا چه اندازه می‌تواند در اداره شهری با چالش‌های متعدد، به کمک او بیاید.

در جلسه شورای اسلامی شهر رباط کریم، صفرعلی رضایی با کسب ۷ رأی اعضای شورا به عنوان هجدهمین شهردار این شهر انتخاب شد.

اگر انتخابات شوراها در موعد اعلام‌شده، ۲۴ مهرماه، برگزار شود، شهردار منتخب ممکن است تنها برای دوره‌ای کوتاه فرصت اداره مجموعه‌ای را داشته باشد که با مسائل و پروژه‌های متعددی روبه‌رو است.

کد مطلب 6918319

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