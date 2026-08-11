خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها، عاطفه وفائیان: در این ایام، محورهای مواصلاتی منتهی به مشهدالرضا(ع) شاهد زیباترین جلوه‌های عاشقی است؛ کاروان‌هایی که از استان‌های دور و نزدیک، از دشت‌های تفتیده جنوب تا کویرهای یزد و دیار خراسان، با پای پیاده و دلی سرشار از امید، به سمت کریدور شرقی در حرکت‌اند تا خود را به پایتخت معنوی ایران برسانند.

در این میان، آستان مقدس امامزادگان و بقاع متبرکه مسیر، ردای خدمت بر تن کرده‌اند و در شب‌های پایانی ماه صفر، آغوش خود را به روی زائران پیاده گشوده‌اند؛ اینجا دیگر نه غریبی معنا دارد و نه دوری راه، چرا که همه در یک خیمه واحد گرد هم آمده‌اند. عطر نان گرم تازه که با همت دستان پرمهر خادمان خواهر در نانوایی‌های جهادی می‌پیچد، طعم چای قندپهلو در چایخانه‌های شبانه‌روزی، و آبی که خنکای آن جانی تازه به جان‌های خسته می‌بخشد، تنها بخشی از پذیرایی بی‌تکلف میزبانانی است که رزق باغ‌هایشان را نیز پیشکش قدم‌های زائران کرده‌اند.

خدمت‌رسانی اما به اطعام محدود نمی‌ماند؛ اینجا، تخصص، رنگ عبادت به خود گرفته است. از دستان مکانیک‌هایی که در شیفت‌های داوطلبانه، زانو می‌زنند تا چرخ خودروهای زائران در راه‌مانده نلنگد، تا پزشکان و بهیارانی که با روپوش‌های خدمت، زخم‌های تن و جانِ مسافران پیاده را مرهم می‌گذارند؛ همه و همه، پازل بزرگی از همدلی را شکل داده‌اند.

امامزاده سیدمحمد علوی؛ بزرگ‌ترین ایستگاه خدمت‌رسانی به زائران پیاده در محور تربت‌حیدریه

امین شعبانی، مدیر آستان مقدس امامزاده سیدمحمد علوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آستان مقدس امامزاده سیدمحمد علوی در کیلومتر ۶۰ محور مواصلاتی مشهد ـ تربت‌حیدریه واقع شده و زائرانی که از استان‌های جنوبی کشور قصد عزیمت به مشهد مقدس را دارند، غالباً از این محور وارد کریدور شرقی منتهی به مشهد می‌شوند. در ایام دهه پایانی ماه صفر، حدود ۶۰ تا ۷۰ کاروان از شهرهای مختلف خراسان و استان‌های مجاور از جمله کرمان، خراسان جنوبی، سیستان‌وبلوچستان و یزد، به‌صورت پیاده از این مسیر به سمت مشهد مقدس حرکت می‌کنند.

مدیر آستان مقدس امامزاده سیدمحمد علوی با اشاره به ظرفیت اسکان این ایستگاه گفت: هر شب حدود یک هزار و ۵۰۰ نفر از زائران در آستان مقدس امامزاده سیدمحمد علوی اسکان پیدا می‌کنند. علاوه بر این، با اجرای پویش «مهمان داریم»، زائران در روستاهای مجاور، مساجد، حسینیه‌ها و منازل خادمان افتخاری امامزاده نیز اسکان داده می‌شوند. خدمات اطعام زائران در سه وعده صبحانه، ناهار و شام انجام می‌شود و پذیرایی میان‌وعده نیز در دستور کار قرار دارد. همچنین چایخانه‌ای شبانه‌روزی در این ایستگاه فعال است و با چای، دمنوش و شربت از زائران پذیرایی می‌کند. نانوایی جهادی شهدای گمنام با همت خادمان خواهر راه‌اندازی شده است. در این نانوایی روزانه حدود یک هزار قرص نان پخت و در وعده‌های صبحانه و شام میان زائران توزیع می‌شود.

وی با اشاره به اجرای پویش «نذر آب» گفت: با همت خیران، تاکنون بیش از ۲۰۰ هزار بطری آب معدنی میان زائران توزیع شده است.

شعبانی همچنین از اجرای پویش پذیرایی از زائران با محصولات باغی خبر داد و اظهار کرد: باغداران روستاهای مجاور تاکنون حدود یک‌ونیم تن میوه برای پذیرایی از زائران به امامزاده آورده‌اند. این میوه‌ها شامل سیب، آلو و دیگر میوه‌های فصل است که پس از انتقال به امامزاده شست‌وشو و برای پذیرایی از زائران آماده می‌شود. باغداران روستاهای اسلام‌قلعه، گل‌بغرا، رباط‌سفید، باغ‌ظهور و دیگر روستاهای مجاور در این پویش مشارکت کرده‌اند و محصولات باغی خود را برای خدمت به زائران امام رضا(ع) اختصاص داده‌اند.

مدیر آستان مقدس امامزاده سیدمحمد علوی از پیش‌بینی خدمات پشتیبانی خودرویی برای زائران خبر داد و گفت: با هماهنگی انجام‌شده، تعدادی از مکانیک‌های منطقه به‌صورت داوطلبانه و شیفتی در ایستگاه حضور دارند و تعمیرات خودروهای زائران را انجام می‌دهند. خودروبر و خدمات تعمیرات فنی نیز برای زائرانی که در مسیر با مشکل خودرویی مواجه می‌شوند، پیش‌بینی شده است تا این مشکلات موجب اختلال در سفر و ناراحتی زائران نشود.

وی با اشاره به برنامه‌های فرهنگی این ایستگاه اظهار کرد: غرفه کودک با حضور مربیان فعال است و مبلغان دینی نیز در طول شبانه‌روز به زائران خدمات فرهنگی و تبلیغی ارائه می‌کنند.

شعبانی ادامه داد: تجمعات شبانه، اجرای شعارها و رجزخوانی، برگزاری مسابقات و اهدای هدایای فرهنگی از دیگر برنامه‌های این ایستگاه است. همچنین نبات متبرک و هدایای فرهنگی به‌عنوان یادگاری و خاطره‌ای از زیارت و حضور زائران در این ایستگاه، توسط مبلغان میان آنان توزیع می‌شود.

اسکان شبانه ۸۰۰ زائر پیاده امام رضا(ع) در آستان خواجه‌مراد

حجت‌الاسلام حسن سلیمانی‌نژاد، مدیر اجرایی آستان مقدس خواجه‌مراد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در این آستان مقدس، غرفه‌های فرهنگی، اجرای برنامه‌های نمایشی ویژه کودکان و نوجوانان، اجرای سرود و عرضه محصولات فرهنگی برای زائران تدارک دیده شده است. غرفه مشاوره بانوان با حضور مشاوران مربوطه، پاسخگوی مسائل شرعی، اخلاقی و اعتقادی زائران خواهد بود و برای برادران نیز غرفه مشاوره جداگانه‌ای در نظر گرفته شده است. در غرفه سلامت، خدماتی مانند سنجش قند خون و فشار، درمان‌های سرپایی و پانسمان زخم ارائه می‌شود. همچنین یک پزشک و تعدادی نیروی بهیار در این بخش حضور دارند و توصیه‌های پزشکی و خدمات اولیه درمانی را به زائران ارائه خواهند کرد.

مدیر اجرایی آستان مقدس خواجه‌مراد نمازخانه و محل استراحت را از دیگر بخش‌های پیش‌بینی‌شده برای زائران عنوان کرد و گفت: آستان مقدس خواجه‌مراد امکان اسکان شبانه حدود ۵۰۰ تا ۸۰۰ زائر را دارد و تلاش می‌کنیم زائرانی که نیازمند محل استراحت هستند، پس از رسیدن به این مجموعه، بدون معطلی اسکان داده شوند.

وی درباره نحوه استفاده زائران از ظرفیت اسکان اظهار کرد: زائران می‌توانند پیش از حرکت با آستان تماس بگیرند و محل اسکان خود را هماهنگ کنند، اما مراجعه بدون هماهنگی قبلی نیز مانعی ندارد و افرادی که بدون رزرو مراجعه کنند، راهنمایی و در صورت نیاز اسکان داده می‌شوند.

سلیمانی‌نژاد اضافه کرد: ممکن است زمان حرکت یا رسیدن زائران تغییر کند و همین موضوع هماهنگی قبلی را دشوار کند؛ بنابراین تأکید ما این است که هر زائری که به آستان مراجعه و به محل خواب نیاز داشته باشد، بلافاصله برای او جای اسکان فراهم شود.

مدیر اجرایی آستان مقدس خواجه‌مراد با بیان اینکه پذیرایی از زائران نیز در دستور کار قرار دارد، گفت: چای، شربت، شله، آب معدنی و هر آنچه در توان مجموعه باشد، برای پذیرایی و خدمت‌رسانی به زائران تهیه و توزیع خواهد شد.

وی مسیرهای تربت‌جام، فریمان و روستاهای اطراف از جمله فرهادگرد و رباط‌سنگ را از مسیرهای تردد زائرانی دانست که به سمت مشهد حرکت می‌کنند و گفت: آستان مقدس خواجه‌مراد آماده خدمت‌رسانی به زائران پیاده امام رضا(ع) در دهه پایانی صفر است.

مدیر آستان مقدس امامزاده سیدمحمد علوی گفت: ایستگاه جامع خدمت‌رسانی میقات‌الرضا(ع) در آستان مقدس امامزاده سیدمحمد علوی دارای ۳۰ چشمه سرویس بهداشتی و چهار چشمه حمام است و تلاش شده مجموعه‌ای کامل از خدمات مورد نیاز زائران پیاده در این مکان فراهم شود.

بقعه امامزاده یحیی(ع) میامی آماده میزبانی از زائران پیاده

محمدعلی ذوقی، مدیر اجرایی امامزاده یحیی(ع) میامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح جزئیات این خدمت‌رسانی مردمی اظهار کرد: این ایستگاه خدمت‌رسانی که فعالیت خود را از دوشنبه آغاز کرده است، به مدت پنج روز تا روز شهادت امام رضا(ع) به طور مستمر فعال خواهد بود. تلاش خادمان ما در این ایام، رفع نیازهای زائران در حوزه‌های مختلف است. از همین رو، علاوه بر توزیع وعده‌های غذایی صبحانه و ناهار، ایستگاه‌های پذیرایی با شربت و آب خنک نیز برای رفع خستگی زائران عزیز مستقر شده است.

مدیر اجرایی امامزاده یحیی(ع) میامی در ادامه به بخش‌های فرهنگی و تخصصی این غرفه اشاره کرد و افزود: در کنار خدمات رفاهی، غرفه‌های ویژه‌ای با رویکرد فرهنگی و اجتماعی در نظر گرفته شده است که شامل غرفه «عفاف و حجاب» برای ترویج فرهنگ دینی و غرفه «بهداشت» برای رسیدگی‌های سلامت‌محور است. همچنین، کارشناسان پاسخگویی به مسائل شرعی نیز در این ایستگاه مستقر هستند تا به پرسش‌های دینی زائران پاسخ دهند.

وی با تأکید بر توجه به نیازهای جزئی و ضروری زائران پیاده خاطرنشان کرد: در بحث تجهیزات مورد نیاز، اقلامی نظیر کفش، دمپایی و جوراب برای زائران تهیه شده است. همچنین برای زائران کودک و نوجوان دختر، مقنعه و چادر نیز در نظر گرفته شده که در صورت نیاز به این عزیزان اهدا می‌شود.

ذوقی با اشاره به حضور پرشور خادمان مردمی در این طرح گفت: قریب به ۱۰۰ خادم افتخاری که به صورت چرخشی در این ایستگاه مستقر هستند، بار اصلی خدمت‌رسانی را بر دوش می‌کشند. نکته حائز اهمیت، تنوع سنی این خادمان است؛ به طوری که از جوانان ۱۵ و ۱۶ ساله تا پیشکسوتان ۷۰ ساله، همه با عشق و ارادت در این خیمه گرد هم آمده‌اند تا خدمتی صادقانه به زائران حضرت رضا(ع) ارائه دهند.