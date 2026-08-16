به گزارش خبرنگار مهر، عادل مصدقی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در دهه پایانی ماه صفر، ۶۵۱ سفر رفتوبرگشت برای انتقال زائران گلستانی به مشهد مقدس انجام شد که طی این سفرها ۱۰ هزار و ۵۰۷ مسافر جابهجا شدند.
وی افزود: افزایش سفرهای زیارتی در این ایام، نیازمند برنامهریزی دقیق و مدیریت مستمر ناوگان حملونقل عمومی بود و مجموعه راهداری و حملونقل جادهای گلستان تلاش کرد با استفاده از ظرفیتهای موجود، زمینه تردد ایمن و روان زائران را فراهم کند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای گلستان ادامه داد: تیمهای عملیاتی و اجرایی این ادارهکل در طول این ایام بهصورت شبانهروزی در آمادهباش بودند و روند تردد و جابهجایی مسافران را بهصورت مستمر رصد کردند.
مصدقی با تأکید بر اهمیت ارائه خدمات مطلوب به زائران، گفت: مدیریت هوشمندانه سفرها و حضور مستمر نیروهای عملیاتی، نقش مهمی در تأمین ایمنی و تسهیل تردد مسافران در این ایام پرتردد داشت.
وی همچنین از ثبت ۷۱۵ تماس با سامانه ۱۴۱ در بازه زمانی ۲۰ تا ۲۲ مردادماه خبر داد و افزود: این سامانه بهعنوان مسیر ارتباطی مردم با مجموعه راهداری، آماده دریافت گزارشها، درخواستها و مشکلات مسافران است و موارد مطرحشده در کوتاهترین زمان ممکن پیگیری میشود.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای گلستان خاطرنشان کرد: آمادگی واحدهای عملیاتی و نظارتی این ادارهکل برای خدمترسانی به مسافران و رسیدگی به مشکلات تردد همچنان ادامه دارد.
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