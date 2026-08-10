به گزارش خبرنگار مهر، حسین غریبزاده ظهر دوشنبه در نشست با خبرنگاران اظهار کرد: شهرستان میناب یکی از شهرستانهای موقوفهدار استان هرمزگان است و بیشتر وقفهای انجامشده در این شهرستان با نیت ائمه اطهار (ع)، مساجد و حسینیهها صورت گرفته است.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان میناب افزود: در حال حاضر هفت موقوفه جدید در شهرستان میناب در حال ثبت است که مراحل قانونی ثبت آنها بهزودی به پایان خواهد رسید.
غریبزاده با بیان اینکه این موقوفهها میتوانند زمینهساز توسعه فرهنگ وقف و ایجاد موقوفات بیشتر در شهرستان باشند، گفت: انتظار میرود واقفان، موقوفات خود را به سمت حوزههای علمی، فرهنگی، دانشبنیان و درمانی هدایت کنند تا از ظرفیت وقف برای ارائه خدمات مطلوبتر در این زمینهها استفاده شود.
وی عنوان کرد: بیش از سه هزار رقبه در شهرستان میناب وجود دارد که بر اساس نیت واقفان، در مسیرهای تعیینشده فعال هستند.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان میناب همچنین با اشاره به فرارسیدن ایام سوگواری روزهای پایانی ماه صفر بیان کرد: همزمان با سالروز شهادت پیامبر اکرم (ص)، امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع)، برنامههای مذهبی ویژهای در شهرستان میناب برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: یکی از برنامههای ویژه این ایام، پیادهروی چهارگانه در روز شهادت امام رضا (ع) است که به سمت امامزاده شاهمرعش برگزار میشود و پس از آن مراسم سینهزنی و عزاداری در آستان امام رضا (ع) انجام خواهد شد.
غریبزاده گفت: در روز شهادت امام حسن مجتبی (ع) نیز در روستاهای حاج خادمی و باغگلان، مراسم سینهزنی و عزاداری برگزار میشود.
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