به گزارش خبرنگار مهر، علی محمدیان مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چالوس عصر یکشنبه در نشست هماهنگی اجرای تئاتر سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در بخش مرکزی چالوس افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، تئاتر سیار کانون طی روزهای ۱۰ تا ۱۲ شهریور در مناطق روستایی بخش مرکزی چالوس برگزار می‌شود و هر روز سه نوبت اجرای صبح، عصر و شب خواهد داشت.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چالوس با بیان اینکه این نمایش صرفاً ویژه کودکان نیست، اظهار کرد: خانواده‌ها نیز می‌توانند در کنار فرزندان خود از این برنامه شاد و مفرح بهره‌مند شوند.

وی گفت: در ادامه جلسه و پس از بررسی ظرفیت‌های موجود، روستاهای مازوپشته، تجن‌کلا علیا و نجارکلا به عنوان محل‌های پیشنهادی اجرای تئاتر سیار انتخاب شدند.

حجت‌الاسلام اسفندیاری معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی فرمانداری چالوس نیز با تأکید بر ضرورت فراهم کردن شرایط مناسب برای برگزاری این رویداد، دستگاه‌های مرتبط را موظف به انجام هماهنگی‌های لازم کرد.

بر این اساس، پلیس راهور، نیروی انتظامی و آتش‌نشانی مسئول تأمین تمهیدات ترافیکی و امنیتی برنامه خواهند بود و اداره برق شهرستان نیز برای تأمین زیرساخت و انرژی مورد نیاز اجرای نمایش همکاری می‌کند.

همچنین مقرر شد اطلاع‌رسانی گسترده از طریق تبلیغات محیطی و فضای مجازی برای آگاهی خانواده‌ها و افزایش مشارکت مردم انجام شود. برای رفاه تماشاگران نیز پیش‌بینی ۷۰۰ صندلی در محل‌های اجرای برنامه صورت گرفته است.

این رویداد فرهنگی با هدف ایجاد نشاط اجتماعی، تقویت فعالیت‌های فرهنگی و هنری و غنی‌سازی اوقات فراغت کودکان و خانواده‌ها در مناطق روستایی برگزار خواهد شد.

بر اساس اعلام مسئولان، تریلی تئاتر سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چهارم شهریور از استان گلستان وارد مازندران می‌شود و پانزدهم شهریور از مسیر این استان به سمت گیلان حرکت خواهد کرد.