به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خوزستان، مدیرکل کانون استان خوزستان با اعلام این خبر گفت: همزمان با هفته دولت، دومین کتابخانه سیار روستایی و اولین کتابخانه سیار شهری شهرستان اهواز خدمترسانی فرهنگی خود را به کودکان و نوجوانان آغاز خواهند کرد.
غلامرضا شنبدی با بیان اینکه این دو کتابخانه سیار هفتم شهریورماه با حضور مسئولان استانی و کانون رسما افتتاح میشوند، افزود: سیاست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان خوزستان توسعه کتابخانههای سیار روستایی است.
وی با تأکید بر اینکه مربیان ما در کتابخانههای سیار کودکان و نوجوانان با استعداد روستاها را کشف کرده و پرورش میدهند، بیان کرد: افزایش کتابخانههای سیار روستایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان خوزستان به منظور توسعه کتابخوانی و در راستای خدمترسانی بیشتر به کودکان و نوجوانان مناطق محروم روستایی است.
شنبدی، یکی از دلایل سیاست کانون استان در توسعه کتابخانههای سیار روستایی را کمبود امکانات در بسیاری از مناطق روستایی عنوان کرد و یادآور شد: در این کتابخانهها، فعالیتهای مختلف فرهنگی و هنری مانند روخوانی قرآن کریم، قصهگویی، کتابخوانی، نقد و بررسی کتاب، اجرای نمایشنامه، نقاشی، خوشنویسی، کاردستی، پخش فیلم، اجرای مسابقات مختلف توسط مربیان در کنار امانت دادن و معرفی کردن کتابهای مختلف برای کودکان و نوجوانان مناطق روستایی انجام میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در استان خوزستان ۵۲ مرکز دارد که پنجاه و سومین مرکز خود را روز سهشنبه سوم شهریور در اندیمشک افتتاح خواهد کرد و با آغاز دو کتابخانه سیار در هفتم شهریور تعداد مراکز کانون خوزستان به عدد ۵۵ خواهد رسید.
مربیان کانون در این مراکز علاوه بر امانت دادن کتاب به ارائه ۴۰ عنوان فعالیت فرهنگی هنری همچون قصهگویی، شعرخوانی، نمایش عروسکی، پخش فیلم، تهیه روزنامه دیواری، کتابخوانی، نقاشی، سفالگری، گفتگوهای آزاد و ... برای کودکان و نوجوانان میپردازند.
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