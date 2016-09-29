هفدهمین جشنواره ملی تئاتر عروسکی پایان یافت

قاسم عزیززاده گرجی ظهر پنجشنبه در آئین اختتامیه هفدهمین جشنواره ی سراسری نمایش عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در این جشنواره ۱۲ گروه نمایشی از سراسر کشور آثار خود را به صحنه بردند که این گروه ها شامل ۱۱گروه برگزیده و یک گروه " یک تجربه " بودند که به جشنواره راه یافتند.

وی در ادامه ابراز امیدواری کرد: اجرای نمایش و برگزاری دو کارگاه آموزشی که منجر به تبادل تجربیات میان شرکت کنندگان شده باشد.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان مازندران، مراسم افتتاحیه این دوره از جشنواره را مثبت ارزیابی کرد و ضمن قدردانی از کلیه مدعوین در آئین افتتاحیه، گفت: در طی روزهای ششم و هفتم مهر ماه که نمایش ها به صحنه می رفت، نمایش هایی که اکران های عمومی شدند با استقبال بسیار خوبی از سوی دانش آموزان مدارس همراه بود.

عزیز زاده گرجی، با بیان اینکه در این جشنواره علاوه بر اکران نمایش های عروسکی ، دو کارگاه آموزشی با حضور داوران و کارشناسان برای شرکت کنندگان برگزار شد، افزود: کلیه برنامه های جشنواره بر طبق زمانبندی تعیین شده پیش رفت و با استقبال چشم گیری از سوی شرکت کنندگان همراه بود.

وی یادآور شد: قبل از برگزاری جشنواره یاد شده، جلسات متعددی برگزار شد و تشکیل دبیر خانه جشنواره به همراه ۷ کمیته در دستور کار قرار گرفت.

مدیرکل کانون پرورش فکری، کودکان و نوجوانان مازندران، با بیان اینکه در طی روزهای اخیر استان مازندران شاهد برگزاری سه رویداد هنری مهم بود ، ادامه داد: اجرای نمایش با تریلی سیار در ۱۹ نقطه مازندران و اجرای نمایش" کتاب، تئاتر، مدرسه در ۲۴ مدرسه حاشیه شهر و مناطق روستایی استان از دیگر رویداد های هنری مازندران در مهر ماه است.

عزیززاده گرجی، در ادامه با اعلام اینکه اجرای نمایش با تریلی سیار از روز ۴ مهر ماه آغاز و تا ۱۱مهر ادامه دارد، افزود: در این رویداد در مناطق باز و پارک ها نمایش عروسکی اجرا می شود که بنابر گزارشهای رسیده در برخی شهرهای بیش از هزار نفر برای تماشای این نمایش ها شرکت کردند.

وی، در ادامه ضمن قدردانی از تمامی دست اندرکاران برگزاری نمایش عروسکی سیار و نمایش کتاب- تئاتر- مدرسه، افزود: نمایش کتاب – تئاتر – مدرسه، در ۲۴ مدرسه حاشیه شهر و مناطق روستایی و ۱۰ شهر استان در حال برگزاری است که مرکزیت این شهرها شامل، رامسر، بابل و ساری است که شهرهای اطراف را پوشش می دهد.

به گزارش مهر، هفدهمین جشنواره‌ی سراسری نمایش عروسکی کانون در حالی به کار خود پایان می دهد که در این دوره ۴۷۳ اثر نمایشی از کل کشور به این جشنواره رسید و ۱۱ اثر به مرحله کشوری راه یافتند که این آثار طی روزهای ششم و هفتم مهر با هم به رقابت پرداختند این آئین هم اکنون با حضور مسئولان کشوری ، استانی و جمعی از هنرمندان عرصه تئاتر عروسکی و عروسک گردانان با سابقه کشوری در سالن شهید حدادی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مازندران در حال برگزاری است.