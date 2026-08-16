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۲۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۴۰

واکسیناسیون رایگان ۳۰۰ هزار قطعه طیور بومی در ۱۶ شهرستان تهران

واکسیناسیون رایگان ۳۰۰ هزار قطعه طیور بومی در ۱۶ شهرستان تهران

مدیرکل دامپزشکی استان تهران از اجرای مرحله پانزدهم طرح سراسری واکسیناسیون رایگان طیور بومی در ۱۶ شهرستان استان از ۱۷ مرداد تا ۱۷ شهریور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد شریعتی، مدیرکل دامپزشکی استان تهران، بعد از ظهر یکشنبه با اشاره به اجرای مرحله پانزدهم طرح سراسری واکسیناسیون طیور بومی اظهار کرد: در قالب این طرح، حدود ۳۰۰ هزار قطعه طیور بومی و روستایی در ۱۶ شهرستان استان تهران به‌صورت رایگان علیه بیماری نیوکاسل واکسینه می‌شوند.

وی افزود: این طرح از ۱۷ مرداد آغاز شده و تا ۱۷ شهریور ادامه خواهد داشت و با استفاده از واکسن مقاوم به حرارت تولید مؤسسه رازی در سراسر استان اجرا می‌شود.

مدیرکل دامپزشکی استان تهران درباره اهداف این طرح گفت: پیشگیری از وقوع بیماری نیوکاسل و کاهش میزان ابتلا در جمعیت طیور بومی و روستایی، کاهش احتمال چرخش ویروس و افزایش سطح ایمنی گله‌ها، جایگزینی تدریجی سویه غیربیماری‌زای ویروس در جمعیت هدف و کاهش مرگ‌ومیر طیور بومی از مهم‌ترین اهداف اجرای این برنامه است.

واکسیناسیون رایگان ۳۰۰ هزار قطعه طیور بومی در ۱۶ شهرستان تهران

شریعتی ادامه داد: کاهش تلفات طیور بومی، علاوه بر تأثیر مستقیم بر اقتصاد خانوارهای روستایی، می‌تواند احتمال انتقال بیماری از طیور بومی به گله‌های صنعتی را نیز کاهش دهد و از سرمایه‌های حوزه دام و طیور استان صیانت کند.

وی با اشاره به اجرای همزمان طرح در تمامی ۱۶ شهرستان استان تهران افزود: واکسن مورد استفاده به دلیل مقاومت حرارتی، برای واکسیناسیون طیور بومی و روستایی مناسب است و امکان اجرای گسترده‌تر طرح در مناطق مختلف را فراهم می‌کند.

مدیرکل دامپزشکی استان تهران تصریح کرد: اجرای این طرح در راستای سیاست‌های حمایتی از روستاییان و عشایر انجام می‌شود و در کنار حمایت از معیشت خانوارها، با کاهش ریسک بیماری در گله‌های صنعتی، به حفظ تولید و امنیت غذایی در حوزه مرغ و تخم‌مرغ کمک خواهد کرد.

کد مطلب 6918473

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