به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدرضا موالی‌زاده استاندار خوزستان عصر امروز یکشنبه در نشست تخصصی با عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، فرشاد ابراهیم‌پور نماینده مردم ایذه، باغملک، صیدون و دزپارت و عضو هیئت‌رئیسه مجلس، سردار عابد و دست‌اندرکاران قرارگاه خاتم‌الانبیا و مدیران حوزه آب در محل وزارت نیرو با اشاره به نیاز جدی مردم منطقه منگشت به آب سالم و پایدار اظهار کرد: مسئله آب در شمال‌شرق استان، فراتر از ابعاد فنی، دغدغه‌ای معیشتی و اجتماعی است که نیازمند اقدامات دقیق میدانی و پایش مستمر پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها است.

وی افزود: تکمیل خط اضطراری ایذه، رفع موانع طرح جامع فدک و احیای چاه‌های راکد، سه محور اصلی برنامه‌های آبرسانی در شمال‌شرق استان هستند و تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهند شد.

استاندار خوزستان در پایان خواستار تسریع در تکمیل خط اضطراری ایذه برای تأمین آب شرب پایدار این شهرستان شد.

فرشاد ابراهیم‌پور نماینده مردم ایذه، باغملک، صیدون و دزپارت در مجلس نیز ضمن تقدیر از پیگیری‌های استاندار خوزستان و توجه وزیر نیرو، خواستار تدوین برنامه زمان‌بندی شفاف برای هر یک از طرح‌ها شد و تأکید کرد: شفافیت در زمان‌بندی، اعتماد عمومی را افزایش می‌دهد.

عباس علی‌آبادی وزیر نیرو نیز در جمع‌بندی جلسه، تکالیف و مأموریت‌های اجرایی هر یک از بخش‌های ستادی و استانی مرتبط با پروژه‌ها را مشخص و بر تسریع در اجرای هر یک از آن‌ها تأکید کرد.