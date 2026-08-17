به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حیدری صبح دوشنبه در کمیسیون فنی، عمرانی، حمل‌ونقل و ترافیک شورای اسلامی شهر همدان اظهار کرد: طرح نوسازی ناوگان اتوبوس‌رانی نه تنها در کاهش آلودگی هوا و مصرف سوخت اثربخش بوده بلکه با بهبود کیفیت خدمات، رضایت عمومی شهروندان را نیز ارتقا داده است.

وی با اشاره به عملکرد ناوگان در ایام اربعین حسینی تصریح کرد: بهره‌برداری از ظرفیت‌های نوسازی شده در بازه زمانی اربعین تاثیرات محسوس و مثبتی در روند جابه‌جایی زائران داشت که نشان‌دهنده اهمیت و ضرورت اجرای به‌موقع این طرح‌هاست.

رئیس کمیسیون فنی، عمرانی شورای اسلامی شهر همدان در بخش دیگری از سخنان خود به تکالیف ذاتی مدیریت شهری در حوزه ایمنی اشاره کرد و افزود: علاوه بر توسعه ناوگان، ایمن‌سازی معابر شهری یکی از وظایف اصلی و غیرقابل‌اغماض شهرداری است که باید با جدیت و تامین تجهیزات استاندارد دنبال و امنیت و آسایش شهروندان تضمین شود.

حیدری همچنین با اشاره به مطالبات مردمی در مناطق مختلف شهر، به بازدید اخیر خود از «شهرک بهشتی» پرداخت و گفت: درخواست ساکنان این منطقه مبنی بر توسعه شبکه حمل‌ونقل عمومی نیازمند بررسی کارشناسی و توجه ویژه مدیریت شهری است تا دسترسی شهروندان به خدمات حمل‌ونقل عمومی تسهیل شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: کمیسیون فنی و عمرانی شورا بر تداوم روند نوسازی و همچنین رفع نقاط حادثه‌خیز شهری نظارت دقیق خواهد داشت تا شاخص‌های رفاهی در تمامی محلات همدان به توازن برسد.