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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۵۱

شورای شهر همدان بر تداوم نوسازی و رفع خطرات شهری نظارت می‌کند

شورای شهر همدان بر تداوم نوسازی و رفع خطرات شهری نظارت می‌کند

همدان-رئیس کمیسیون فنی، عمرانی شورای شهر همدان گفت: شورا بر تداوم روند نوسازی و همچنین رفع نقاط حادثه‌خیز شهری نظارت دقیق خواهد داشت تا شاخص‌های رفاهی در تمامی محلات همدان به توازن برسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حیدری صبح دوشنبه در کمیسیون فنی، عمرانی، حمل‌ونقل و ترافیک شورای اسلامی شهر همدان اظهار کرد: طرح نوسازی ناوگان اتوبوس‌رانی نه تنها در کاهش آلودگی هوا و مصرف سوخت اثربخش بوده بلکه با بهبود کیفیت خدمات، رضایت عمومی شهروندان را نیز ارتقا داده است.

وی با اشاره به عملکرد ناوگان در ایام اربعین حسینی تصریح کرد: بهره‌برداری از ظرفیت‌های نوسازی شده در بازه زمانی اربعین تاثیرات محسوس و مثبتی در روند جابه‌جایی زائران داشت که نشان‌دهنده اهمیت و ضرورت اجرای به‌موقع این طرح‌هاست.

رئیس کمیسیون فنی، عمرانی شورای اسلامی شهر همدان در بخش دیگری از سخنان خود به تکالیف ذاتی مدیریت شهری در حوزه ایمنی اشاره کرد و افزود: علاوه بر توسعه ناوگان، ایمن‌سازی معابر شهری یکی از وظایف اصلی و غیرقابل‌اغماض شهرداری است که باید با جدیت و تامین تجهیزات استاندارد دنبال و امنیت و آسایش شهروندان تضمین شود.

حیدری همچنین با اشاره به مطالبات مردمی در مناطق مختلف شهر، به بازدید اخیر خود از «شهرک بهشتی» پرداخت و گفت: درخواست ساکنان این منطقه مبنی بر توسعه شبکه حمل‌ونقل عمومی نیازمند بررسی کارشناسی و توجه ویژه مدیریت شهری است تا دسترسی شهروندان به خدمات حمل‌ونقل عمومی تسهیل شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: کمیسیون فنی و عمرانی شورا بر تداوم روند نوسازی و همچنین رفع نقاط حادثه‌خیز شهری نظارت دقیق خواهد داشت تا شاخص‌های رفاهی در تمامی محلات همدان به توازن برسد.

کد مطلب 6918818

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