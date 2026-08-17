علی قاسم‌پور، سخنگوی شورای اسلامی شهر کرج، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت مصوبه رایگان‌سازی حمل‌ونقل عمومی اظهار کرد: مصوبات شورا برابر قانون پس از تأیید در کمیته انطباق فرمانداری کرج قابلیت اجرا پیدا می‌کنند.

وی افزود: آنچه در شورای اسلامی شهر کرج به تصویب رسیده، رایگان‌سازی حمل‌ونقل عمومی به مدت شش ماه و در همه خطوط است و مقرر شده در این مدت، ابعاد مختلف این طرح مورد بررسی و کارشناسی قرار گیرد.

مصوبه رایگان‌سازی در مرحله رفع ابهام

سخنگوی شورای اسلامی شهر کرج با بیان اینکه مصوبه مذکور در کمیته انطباق فرمانداری با ابهام مواجه شده است، گفت: کمیته انطباق از مصوبه شورا ابهام گرفته و هنوز آن را برگشت نزده است.

قاسم‌پور ادامه داد: همکاران ما در شورا، به‌ویژه رئیس شورا و رئیس کمیسیون مربوطه که بر موضوع مسلط هستند، در فرمانداری حضور پیدا می‌کنند و توضیحات لازم را ارائه خواهند داد تا ابهامات مطرح‌شده برطرف شود.

وی تأکید کرد: پس از رفع ابهام و تأیید کمیته انطباق، مصوبه برای اجرا به شهرداری ابلاغ خواهد شد.

بررسی ابعاد مختلف طرح در دوره شش‌ماهه

سخنگوی شورای اسلامی شهر کرج با اشاره به اینکه دوره اجرای این طرح شش ماه در نظر گرفته شده است، بیان کرد: در این مدت قرار است کار کارشناسی انجام و ابعاد مختلف طرح از جمله مسائل کالبدی، اجتماعی و سایر موضوعات مرتبط با حمل‌ونقل عمومی بررسی شود.

قاسم‌پور خاطرنشان کرد: در حال حاضر مصوبه در فرآیند بررسی کمیته انطباق قرار دارد و موضوع اصلی، رفع ابهامات مطرح‌شده از سوی فرمانداری است.

وی در پایان گفت: امیدواریم با ارائه توضیحات لازم به هیئت تطبیق فرمانداری، ابهامات برطرف و زمینه ابلاغ مصوبه به شهرداری فراهم شود.