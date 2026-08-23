حمله هکرهای ایرانی یک واحد تولید برق را در انگلیس تعطیل کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، کارشناسان ادعا می کنند این رویداد که ماه گذشته رخ داد، نخستین حمله هکرهای منسوب به ایران است که به تعطیلی این نوع تاسیسات در انگلیس منجر شده است. منابع آگاه نام واحد را فاش نکرده اند اما به نظر می رسد یک تولید کننده انرژی مقیاس کوچک تحت تاثیر حمله سایبری قرار گرفته و هیچ خطری برای شبکه وسیع تر برق نداشته است.

تصور می شود رویداد هک مذکور به مرکز ملی امنیت سایبری انگلیس(NCSC) گزارش شده که وظیفه آن پاسخگویی به رویدادهای سایبری جدی است که سازمان های انگلیسی را تحت تاثیر قرار می دهد.

دولت این کشور نیز یادداشت هایی برای شرکت های تولید برق ارسال کرده و توصیه هایی به کسب و کارها انجام داده است.

ریچارد هورن رئیس NCSC هشدار داده بیشتر حملات سایبری بزرگ در انگلیس توسط کشورهای متخاصم از جمله چین، ایران و روسیه انجام شده است.

او اعلام کرد این سازمان هر هفته با حدود چهار حمله سایبری دست و پنجه نرم می کند و همچنین به کسب وکارها هشدار داد برای حفاظت از خود در مقابل حملات سایبری بدون نیاز به گزینه پرداخت باج آماده باشند، زیرا اگر انگلیس در اختلافات بین المللی درگیر شود، احتمالا شاهد حملات گسترده تری خواهد بود.

حملات سایبری قبلا تأثیرات گسترده و جدی بر شرکت‌های انگلیسی، از جمله «جگوار لندروور» و «کو-آپ» (Co-op) داشته‌اند. در همین راستا، ستاد ارتباطات دولت بریتانیا (GCHQ) طرح‌هایی را برای ایجاد یک «سپر سایبری ملی مبتنی بر هوش مصنوعی» تدوین کرده که که گمان می‌رود در نوع خود در جهان بی‌سابقه باشد.

این سامانه که پیش‌بینی می‌شود ظرف پنج سال آینده عملیاتی شود، با بهره‌گیری از عامل‌های هوش مصنوعی، تهدیدات علیه زیرساخت‌های حیاتی ملی، خطوط هوایی، شرکت‌های مخابراتی و سایر شرکت‌های بزرگ را شناسایی و علامت‌گذاری می‌کند تا از وقوع حملات در آینده جلوگیری به عمل آید.