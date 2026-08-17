سروری: مدیریت یکپارچه شهری نیاز فوری تهران است

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز سروری، با تأکید بر اهمیت تدوین طرح مدیریت یکپارچه شهری، اظهار کرد: تحولاتی که در شهر رخ می‌دهد این ضرورت را بیش از پیش یادآوری می‌کند که مدیریت یکپارچه یک نیاز فوری است.

وی با بیان اینکه جنگ تحمیلی آمریکایی-صهیونیستی نشان داد که شهر برای تاب‌آوری به مدیریت یکپارچه نیاز دارد، یادآور شد: مدیریت یکپارچه تاب آوری شهر را افزایش می‌دهد؛ بنده نمی‌دانم چرا این موضوع که مورد تأیید اکثر کارشناسان است، با مقاومت دولت‌ها روبه‌رو می‌شود.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران همچنین تصریح کرد: امروز شدیداً احساس می‌شود به مدیریت یکپارچه که سرعت و هم‌افزایی را در انجام اقدامات افزایش می‌دهد نیاز داریم و ضرورت وجود مدیریت یکپارچه شهری نسبت به قبل افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه دولت لایحه‌ای ارائه نداده است، خاطرنشان کرد: مجلس طرحی را در این زمینه دنبال کرد اما با توجه به اینکه مجلس در ایام اخیر جلسات کمتری برگزار کرد، موضوع متوقف ماند.

عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به افزایش تعاملات بین شهرداری و دولت، گفت: جلسات متعددی بین شهرداری و دولت در حال برگزاری است و با توجه به شرایط سخت جنگ، دولت همکاری خوبی با شهرداری تهران دارد تا نیازهای شهر و شهروندان رفع شود. امروز زمینه ارائه خدماتی که پیش از این به نفع شایسته‌ای ارائه نمی‌شد، در حال شکل‌گیری است.

سروری افزود: با توجه به افزایش هم افزایی‌ها بین دولت و شهرداری درخواست می‌کنیم که دولت تشکیل مدیریت یکپارچه شهری را مورد توجه قرار دهد.