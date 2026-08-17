به گزارش خبرنگار مهر، سمانه سلطانی پور صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه در سالن جلسات میراث فرهنگی استان سمنان از برگزاری دوره‌های آموزشی صنایع‌دستی در زندان‌های استان خبر داد.

وی از هنرمندان و مدرسان مستعد برای مشارکت در این طرح دعوت کرد و افزود: طرح توانمندسازی زندانیان با هدف ایجاد مهارت‌های کاربردی، افزایش اعتمادبه‌نفس و فراهم آوردن زمینه کسب درآمد پس از آزادی طراحی شده است.

معاون میراث فرهنگی استان سمنان اعلام کرد: این طرح شامل رشته‌هایی چون سفال، چرم‌دوزی، نمدمالی، گلیم‌بافی، سوزن‌دوزی و ساخت زیورآلات سنتی است که آموزش های لازم به مخاطبان در این حوزه ها داده می شود.

سلطانی پور از هنرمندان دارای سابقه آموزشی و توانایی انتقال مهارت خواست برای مشارکت در این طرح با اداره کل میراث فرهنگی استان سمنان تماس بگیرند.