به گزارش خبرنگار مهر، سمانه سلطانی پور صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه در سالن جلسات میراث فرهنگی استان سمنان از برگزاری دورههای آموزشی صنایعدستی در زندانهای استان خبر داد.
وی از هنرمندان و مدرسان مستعد برای مشارکت در این طرح دعوت کرد و افزود: طرح توانمندسازی زندانیان با هدف ایجاد مهارتهای کاربردی، افزایش اعتمادبهنفس و فراهم آوردن زمینه کسب درآمد پس از آزادی طراحی شده است.
معاون میراث فرهنگی استان سمنان اعلام کرد: این طرح شامل رشتههایی چون سفال، چرمدوزی، نمدمالی، گلیمبافی، سوزندوزی و ساخت زیورآلات سنتی است که آموزش های لازم به مخاطبان در این حوزه ها داده می شود.
سلطانی پور از هنرمندان دارای سابقه آموزشی و توانایی انتقال مهارت خواست برای مشارکت در این طرح با اداره کل میراث فرهنگی استان سمنان تماس بگیرند.
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