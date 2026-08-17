به گزارش خبرنگار مهر، بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در نشست امروز خود با خبرنگاران، در خصوص آخرین وضعیت «طرح حمایت از خبرنگاران» گفت: پیش‌نویس این طرح در مرکز پژوهش‌های مجلس نهایی شده است و در کمیسیون اجتماعی نیز تمامی مراحل فرآیند بررسی و تصویب این طرح در حال انجام است تا ان‌شاءالله با همکاری، به نتیجه مطلوب و نهایی دست یابیم.



وی افزود: در فراز اول سخنانم می‌خواهم تأکید کوتاهی بر نقش و اهمیت حرفه شما داشته باشم. نباید اجازه دهیم روزمرگی‌ها ما را از اهمیت رسالت و مأموریتی که به عنوان خبرنگار، روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای بر عهده داریم، غافل کند.



نگاهداری ادامه داد: واقعیت این است که مشاغل مختلف، به میزان ارتباطشان با «حق» و «ناحق»، از حساسیت‌های متفاوتی برخوردارند. اگر بخواهم از شغل سابق خودم مثال بزنم، حرفه پزشکی نوسان کمتری بین حق و ناحق دارد؛ یعنی یک پزشک اگر اندکی وجدان کاری داشته باشد و در راستای سلامت مردم خدمت کند، به رسالت خود عمل کرده است.



وی اظهار کرد: اما در مشاغلی مانند خبرنگاری و اطلاع‌رسانی، دامنه نوسان میان حق و ناحق بسیار گسترده‌تر است. شما بسته به اینکه وظیفه خود را چگونه انجام دهید، در این طیف نوسان، دائم در حال جابه‌جایی هستید.

نگاهداری ادامه داد: «طرح سازمان نظام خبرنگاری» به مسائل و موضوعات مرتبط با حرفه خبرنگاری می‌پردازد و کمیسیون اجتماعی نیز برای بررسی این طرح، از وزرای مربوطه دعوت کرده است.



رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: در این طرح، موضوعات مختلفی از جمله جنبه‌های هویتی، شغلی و رفاهی خبرنگاران، منشور اخلاقی و شناسه حرفه‌ای مورد توجه قرار گرفته است. همچنین پیش‌بینی‌هایی در زمینه مسائل رفاهی، حمایتی و معیشتی و نیز عملیاتی شدن این موارد در طرح انجام شده است.



وی تأکید کرد: قصد نداریم نقش سیاست‌گذاری و نظارت وزارت فرهنگ را زیر سؤال ببریم، بلکه در این طرح، یک نهاد عمومی غیردولتی تخصصی تعریف شده است که بتواند به عنوان کمک‌کار وزارت ارشاد، در رسیدگی به مسائل حرفه‌ای حوزه خبرنگاری ایفای نقش کند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در پاسخ به سوالی درباره اقدامات این مرکز، گفت: مسیرهای جایگزین برای واردات کالاهای اساسی و جزئیات عملیاتی مسیرهای مختلف را بررسی کرده‌ایم و گزارش‌ها و پیشنهادهای لازم را استخراج و به دستگاه‌های مربوط ارائه داده‌ایم.



وی ادامه داد: مرکز پژوهش‌های مجلس در شرایط جنگی بیش از ۲۵۰ گزارش در حوزه‌های مختلف، از جمله امنیت غذایی، هزینه‌های جنگ و تحریم، مذاکرات و موضوع تنگه، تهیه و به نهادهای تصمیم‌گیر ارسال کرده است.



نگاهداری افزود: مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین تا ۱۰ گزارش تخصصی در حوزه‌های مختلف، از جمله مدیریت شهری و موضوعات راهبردی، تهیه کرده است. برای نمونه، طرح مرکز درباره ترافیک در شورای شهر تهران ارائه شد.



وی تاکید کرد: ما بسته‌های پیشنهادی و عملیاتی را تهیه و در دستگاه‌های مربوط تشریح می‌کنیم، اما در نهایت تصمیم‌گیری و اجرای این پیشنهادها بر عهده دستگاه‌های اجرایی است.



نگاهداری گفت: در قالب طرح «سیمرغ رمضان» نیز اقداماتی برای جمع‌آوری ابتکارات مناطق و استان‌ها و تدوین مسائل مرتبط با جنگ و پساجنگ انجام شده است. تاکنون حدود ۳ هزار ایده در سامانه طرح سیمرغ به ثبت رسیده است.



وی در پاسخ به سوال دیگری درباره مرجعیت رسانه‌ای گفت: مرجعیت رسانه‌ای باید به داخل کشور بازگردد. در این زمینه راهکارهایی پیشنهاد داده‌ایم و خودم نیز نامه‌ای به دستگاه‌های مربوط نوشته‌ام و موضوع را دنبال می‌کنیم. موضوع مرجعیت رسانه‌ای از اولویت‌های کاری دفتر فرهنگ و آموزش است و با توجه به اهمیت آن، باید به‌طور جدی پیگیری شود.



نگاهداری با بیان اینکه مرکز پژوهش‌ها به‌صورت مفصل روی تصویر ایران آینده کار می‌کند، اظهار کرد: برای روایت ایران پساجنگ نیز بسته‌هایی را تدوین کرده‌ایم و پیگیر اجرای آنها هستیم.



وی همچنین گفت: نشست‌های نخبگانی در قالب طرح «سیمرغ رمضان» برگزار شد و در یکی از این نشست‌ها، با حضور رؤسای تشکل‌های صنعت و لوازم خانگی، مشکلات این صنایع به‌طور مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مجموع مباحث مطرح‌شده نیز در قالب مکاتبه رسمی به دستگاه‌های مربوط منعکس شد.



نگاهداری درباره ناترازی برق گفت: مشکل برق صنایع تا حدودی کاهش پیدا کرده است که بخشی از این کاهش به کم شدن تولید و پایین آمدن میزان فعالیت کارخانه‌ها بازمی‌گردد. در نتیجه، نیاز کارخانه‌ها به برق نیز کاهش یافته و به همین دلیل، مشکل ناترازی برق در بخش صنعت کمتر شده است. مرکز پژوهش‌ها همچنان گزارش‌هایی درباره موضوع ناترازی برق ارائه خواهد کرد.