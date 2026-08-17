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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۵۵

لای‌روبی ۲۰ دهانه پل در محور بروجرد - اشترینان

لای‌روبی ۲۰ دهانه پل در محور بروجرد - اشترینان

بروجرد - رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای بروجرد از لای‌روبی ۲۰ دهانه پل در محور بروجرد - اشترینان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، گودرزی در سخنانی، اظهار داشت: در راستای برنامه‌ریزی‌های راهداری برای پیشگیری از مخاطرات احتمالی ناشی از بارش‌های جوی، عملیات لای‌روبی و بازگشایی دهانه‌های پل در محدوده روستایی «قائد طاهر» با موفقیت به پایان رسید. در این عملیات، ۲۰ دهانه پل که به دلیل تجمع رسوبات و عوامل طبیعی با گرفتگی مواجه شده بودند، به طور کامل پاک‌سازی شدند.

وی ادامه داد: هدف اصلی از اجرای این طرح، ارتقای سطح ایمنی تردد کاربران، جلوگیری از تجمع آب در سطح محور و هدایت صحیح جریان آب‌های سطحی است تا از بروز هرگونه حادثه یا آسیب به زیرساخت‌های جاده‌ای در زمان بارش‌ها جلوگیری شود.

کد مطلب 6919029

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