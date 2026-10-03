خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: گاهی فاصله میان ترس و مسئولیت، فقط چند ثانیه است همان چند ثانیه‌ای که یک فرمانده باید در میان دود، آتش، تخریب و خطر تصمیم بگیرد و قدم بعدی را بردارد. آتش‌پاد امید باقری، مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان، این تجربه را هم در میدان جنگ رمضان و هم در سال‌ها حضور در عملیات‌های آتش‌نشانی لمس کرده است؛ ۲ میدان متفاوت که به گفته وی، یک نقطه مشترک دارند وقتی جان انسانی در خطر است، دیگر فرصتی برای تردید باقی نمی‌ماند.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تجربه حضور خود در جنگ رمضان و مقایسه آن با سال‌ها فعالیت در عملیات‌های آتش‌نشانی اظهار کرد: جنگ را صرفاً یک میدان نبرد نمی‌دانم؛ برای من، آنچه اهمیت داشته حضور در سنگر حفاظت از جان مردم و خدمت در کنار آنها بوده است.

وی افزود: در روزهای جنگ رمضان، زمانی که نقاط مختلف مورد اصابت قرار می‌گرفت، به عنوان فرمانده میدان در صحنه عملیات حضور داشتم و از نزدیک با شرایطی مانند اضطراب، خطر، تخریب و ضرورت تصمیم‌گیری در کوتاه‌ترین زمان ممکن مواجه بودم. آن روزها به من آموخت که در هر میدان خطر، چیزی که انسان را به حرکت وامی‌دارد، احساس مسئولیت در قبال جان دیگران است.

وقتی فرصت فکر کردن نیست

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با بیان اینکه ظاهر میدان جنگ با صحنه عملیات آتش‌نشانی متفاوت است، تصریح کرد: با وجود این تفاوت، یک نقطه مشترک اساسی میان این دو وجود دارد و آن قرار گرفتن در شرایطی است که فرصت زیادی برای فکر کردن، تردید یا انتظار باقی نمی‌ماند.

باقری ادامه داد: در میدان جنگ ممکن است لحظه‌ای بعد شرایط تغییر کند و اصابت دیگری رخ دهد و در یک عملیات آتش‌نشانی نیز آتش در چند ثانیه گسترش پیدا کند، بخشی از سازه فرو بریزد، انفجار رخ دهد یا مسیر امن خروج از بین برود. بنابراین فرمانده میدان و نیروهای عملیاتی باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن شرایط را تشخیص دهند و تصمیم بگیرند.

وی با اشاره به یکی از دشوارترین بخش‌های فرماندهی در عملیات‌های زمان جنگ گفت: زمانی که یک منطقه مورد اصابت قرار می‌گرفت، باید در همان لحظات نخست وضعیت صحنه را ارزیابی می‌کردیم، نیروها را هدایت می‌کردیم و برای نجات افراد تصمیم می‌گرفتیم؛ در حالی که هیچ‌کس نمی‌دانست لحظه بعد چه اتفاقی رخ خواهد داد.

آتش میدانی که هر لحظه تغییر می‌کند

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی اصفهان با بیان اینکه آتش‌نشان نیز در هر عملیات با محیطی متغیر و غیرقابل پیش‌بینی روبه‌رو است، گفت: آتش‌نشان وارد محیطی می‌شود که شرایط آن ثانیه به ثانیه تغییر می‌کند و یک اشتباه کوچک می‌تواند جان خود یا همکارش را به خطر بیندازد.

باقری خاطرنشان کرد: در میدان جنگ معمولاً منشأ خطر قابل شناسایی است، اما در حریق، خود محیط حادثه می‌تواند به یک تهدید ناشناخته تبدیل شود. دود دید را از بین می‌برد، حرارت حرکت و تنفس را دشوار می‌کند، سازه ممکن است هر لحظه فرو بریزد و مواد مختلف موجود در ساختمان نیز می‌توانند شرایط حادثه را به شکل ناگهانی تغییر دهند.

وی اضافه کرد: گاهی آتش‌نشان وارد ساختمانی می‌شود که چند متر جلوتر از محل استقرار او هیچ تصویری از شرایط وجود ندارد و نمی‌داند چه چیزی در انتظارش است؛ با این حال باید پیش برود، زیرا ممکن است فردی در همان نقطه گرفتار شده باشد.

سخت‌ترین لحظه وقتی انسانی پشت دود گرفتار است

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی اصفهان با بیان اینکه سخت‌ترین لحظه برای یک آتش‌نشان زمانی است که بداند انسانی در دل دود و آتش گرفتار شده است، گفت: در چنین شرایطی دیگر موضوع فقط مهار حریق نیست؛ یک انسان چشم‌انتظار نجات است و زمان به ضرر او می‌گذرد.

باقری افزود: آتش‌نشان می‌داند هر ثانیه می‌تواند برای فرد گرفتار تعیین‌کننده باشد و همین احساس مسئولیت است که باعث می‌شود غریزه نجات بر ترس غلبه کند. وقتی صدای درخواست کمک شنیده می‌شود یا مشخص است که فردی در داخل ساختمان حضور دارد، اولویت آتش‌نشان تغییر می‌کند و عملیات با تمرکز بیشتری برای دسترسی به فرد گرفتار دنبال می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه آتش‌نشان برای قهرمان شدن وارد آتش نمی‌شود، اظهار کرد: آتش‌نشان به دل حریق می‌زند، چون ممکن است پشت آن دود، کودکی، مادر، پدر، کارگر یا هر انسان دیگری گرفتار شده باشد؛ فردی که شاید امکان نجات خود را ندارد و منتظر رسیدن نیروهای امدادی است.

سنگر همیشه جایی برای حفاظت از جان مردم است

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با اشاره به تجربه سال‌های حضور خود در میدان جنگ و آتش گفت: برای من سنگر همیشه محل حفاظت از جان مردم بوده است؛ یک روز این سنگر می‌تواند منطقه‌ای باشد که مورد اصابت قرار گرفته و روز دیگر یک ساختمان مسکونی، کارگاه، خودرو یا طبقه‌ای از یک ساختمان که درگیر حریق شده است.

باقری ادامه داد: شاید شکل میدان تغییر کرده باشد، اما مفهوم مسئولیت تغییر نکرده است. در هر دو موقعیت، انسان‌هایی وجود دارند که به کمک نیاز دارند و نیروهای حاضر در صحنه باید با وجود همه خطرها وظیفه خود را انجام دهند.

وی با بیان اینکه تجربه جنگ، اهمیت سرعت عمل و تصمیم‌گیری در شرایط بحرانی را برای او روشن‌تر کرده است، گفت: در عملیات‌های آتش‌نشانی نیز همین تجربه به کمک می‌آید؛ فرمانده باید بتواند در کوتاه‌ترین زمان شرایط را تحلیل کند، نیروها را سازماندهی کند و در عین حال مراقب جان نیروهای عملیاتی نیز باشد.

ایستادن پای ایمنی شهر تا پای جان

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی اصفهان تأکید کرد: آتش‌نشانان برای انجام مأموریت خود آموزش دیده‌اند و می‌دانند که ورود به صحنه حادثه با خطر همراه است، اما آنچه آنها را در مسیر نجات نگه می‌دارد، مسئولیتی است که در برابر مردم احساس می‌کنند.

باقری گفت: ترس برای آتش‌نشانان واژه‌ای بیگانه نیست اما اجازه نمی‌دهند ترس مانع انجام مسئولیت شود. آتش‌نشانان با تمام وجود در کنار یکدیگر ایستاده‌اند و برای حفظ ایمنی شهر و نجات جان مردم تا پای جان تلاش می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: تفاوتی ندارد حادثه در یک ساختمان مسکونی، کارگاه، خودرو یا هر نقطه دیگری از شهر رخ داده باشد؛ وقتی جان انسانی در معرض خطر است، مأموریت آتش‌نشان آغاز می‌شود و اولویت نخست، نجات جان انسان‌هاست.

باقری ابراز کرد: شاید میدان‌ها تغییر کنند و شکل خطر متفاوت باشد، اما برای کسی که مسئولیت حفاظت از جان مردم را پذیرفته است، اصل ماجرا همان است؛ باید در لحظه‌ای که دیگران به کمک نیاز دارند، قدم به میدان گذاشت و تا پایان عملیات در کنار مردم ماند.