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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۶

تبدیل باغ‌موزه دفاع مقدس خراسان جنوبی به فضایی برگزاری رویدادهای بزرگ

تبدیل باغ‌موزه دفاع مقدس خراسان جنوبی به فضایی برگزاری رویدادهای بزرگ

بیرجند- استاندار خراسان جنوبی گفت: باغ‌موزه دفاع مقدس خراسان جنوبی به فضایی برگزاری رویدادهای بزرگ فرهنگی و اجتماعی تبدیل می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی پیش از ظهر دوشنبه در بازدید از پروژه باغ‌موزه دفاع مقدس خراسان جنوبی، ضمن قدردانی از همراهی دستگاه‌های اجرایی، نیروهای مسلح و مجموعه‌های مختلف در اجرای این پروژه، اظهار کرد: دفاع از ارزش‌های انقلاب و نظام متعلق به یک مجموعه خاص نیست و همه مردم با هر شغل و جایگاه اجتماعی در این مسیر نقش داشته‌اند.

استاندار خراسان جنوبی افزود: در دفاع مقدس، کشاورز، بازاری، معلم، فرهنگی، روحانی، کارمند، کارگر و حتی افراد بیکار در کنار یکدیگر برای دفاع از کشور و ارزش‌های انقلاب ایستادند و امروز نیز پاسداشت این فرهنگ یک وظیفه عمومی است.

وی با اشاره به اهمیت باغ‌موزه دفاع مقدس در انتقال مفاهیم ایثار و شهادت به نسل‌های آینده، تصریح کرد: این مجموعه باید به محلی برای آشنایی نسل جوان با رشادت‌ها و جانفشانی‌های رزمندگان و شهدا تبدیل شود و آثار و خاطرات دوران دفاع مقدس در آن به بهترین شکل روایت شود.

هاشمی با اشاره به اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای تکمیل این پروژه گفت: امسال اعتبارات قابل توجهی برای این مجموعه در نظر گرفته شده و بخشی از هزینه‌های پروژه نیز تأمین شده است.

هاشمی تصریح کرد: برای تکمیل بخش‌های مختلف، اعتبارات دیگری از محل ردیف‌های ملی و استانی پیگیری خواهد شد.

وی ادامه داد: تلاش می‌کنیم با تأمین و جذب اعتبارات، عملیات اجرایی پروژه با سرعت بیشتری دنبال شود و در فازهای مختلف بخش‌های پیش‌بینی‌شده به بهره‌برداری برسد.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه احداث سالن مناسب از نیازهای مهم استان است، گفت: امروز بسیاری از دستگاه‌های اجرایی برای برگزاری جلسات، همایش‌ها و گردهمایی‌های بزرگ با محدودیت فضا مواجه هستند.

وی ادامه داد: با تکمیل سالن پیش‌بینی‌شده در باغ‌موزه دفاع مقدس، امکان برگزاری برنامه‌هایی با ظرفیت ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر فراهم خواهد شد.

هاشمی افزود: این ظرفیت می‌تواند علاوه بر کارکرد فرهنگی و ترویجی باغ‌موزه، بخشی از نیاز استان برای برگزاری برنامه‌ها، جلسات و همایش‌های مختلف را نیز برطرف کند.

وی با اشاره به تلاش‌های صورت‌گرفته برای پیشبرد پروژه اظهار کرد: از همه مدیران، مسئولان، پیمانکار و مجموعه‌هایی که دلسوزانه و صادقانه برای اجرای این پروژه تلاش کرده‌اند، تشکر می‌کنم. به‌ویژه پیگیری‌های فلاحی در این زمینه قابل تقدیر است.

استاندار خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: هرکس برای مردم نوکری و خدمت کند، ارزشمند است و ما همه فرزندان نظام و انقلاب هستیم. مهم این است که منابعی که در اختیار دستگاه‌ها قرار می‌گیرد، به‌درستی جذب و برای خدمت به مردم و پیشبرد پروژه‌ها هزینه شود.

هاشمی با تأکید بر ضرورت تداوم همکاری دستگاه‌های اجرایی برای تکمیل باغ‌موزه دفاع مقدس گفت: امیدواریم با ادامه این روند و تأمین اعتبارات مورد نیاز، بخش‌های مختلف پروژه در سریع‌ترین زمان ممکن تکمیل شود و مردم استان بتوانند از این مجموعه فرهنگی، تاریخی و اجتماعی بهره‌مند شوند.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به طلب ۷۰ میلیاردی پیمانکار پروژه یادآور شد: علی رغم این میزان طلب پیمانکار همچنان به کار خود ادامه می دهد که جای تقدیر و تشکر دارد.

گفتنی است؛ این پروژه در مجموع در زمینی به مساحت ۳۳ هکتار و ۶ هزار مترمربع زیربنا شامل بخش اداری، گالری و آمفی‌تئاتر با ظرفیت ۳۶۰ نفر است و تاکنون ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

کد مطلب 6919047

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