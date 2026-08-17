به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی پیش از ظهر دوشنبه در بازدید از پروژه باغ‌موزه دفاع مقدس خراسان جنوبی، ضمن قدردانی از همراهی دستگاه‌های اجرایی، نیروهای مسلح و مجموعه‌های مختلف در اجرای این پروژه، اظهار کرد: دفاع از ارزش‌های انقلاب و نظام متعلق به یک مجموعه خاص نیست و همه مردم با هر شغل و جایگاه اجتماعی در این مسیر نقش داشته‌اند.

استاندار خراسان جنوبی افزود: در دفاع مقدس، کشاورز، بازاری، معلم، فرهنگی، روحانی، کارمند، کارگر و حتی افراد بیکار در کنار یکدیگر برای دفاع از کشور و ارزش‌های انقلاب ایستادند و امروز نیز پاسداشت این فرهنگ یک وظیفه عمومی است.

وی با اشاره به اهمیت باغ‌موزه دفاع مقدس در انتقال مفاهیم ایثار و شهادت به نسل‌های آینده، تصریح کرد: این مجموعه باید به محلی برای آشنایی نسل جوان با رشادت‌ها و جانفشانی‌های رزمندگان و شهدا تبدیل شود و آثار و خاطرات دوران دفاع مقدس در آن به بهترین شکل روایت شود.

هاشمی با اشاره به اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای تکمیل این پروژه گفت: امسال اعتبارات قابل توجهی برای این مجموعه در نظر گرفته شده و بخشی از هزینه‌های پروژه نیز تأمین شده است.

هاشمی تصریح کرد: برای تکمیل بخش‌های مختلف، اعتبارات دیگری از محل ردیف‌های ملی و استانی پیگیری خواهد شد.

وی ادامه داد: تلاش می‌کنیم با تأمین و جذب اعتبارات، عملیات اجرایی پروژه با سرعت بیشتری دنبال شود و در فازهای مختلف بخش‌های پیش‌بینی‌شده به بهره‌برداری برسد.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه احداث سالن مناسب از نیازهای مهم استان است، گفت: امروز بسیاری از دستگاه‌های اجرایی برای برگزاری جلسات، همایش‌ها و گردهمایی‌های بزرگ با محدودیت فضا مواجه هستند.

وی ادامه داد: با تکمیل سالن پیش‌بینی‌شده در باغ‌موزه دفاع مقدس، امکان برگزاری برنامه‌هایی با ظرفیت ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر فراهم خواهد شد.

هاشمی افزود: این ظرفیت می‌تواند علاوه بر کارکرد فرهنگی و ترویجی باغ‌موزه، بخشی از نیاز استان برای برگزاری برنامه‌ها، جلسات و همایش‌های مختلف را نیز برطرف کند.

وی با اشاره به تلاش‌های صورت‌گرفته برای پیشبرد پروژه اظهار کرد: از همه مدیران، مسئولان، پیمانکار و مجموعه‌هایی که دلسوزانه و صادقانه برای اجرای این پروژه تلاش کرده‌اند، تشکر می‌کنم. به‌ویژه پیگیری‌های فلاحی در این زمینه قابل تقدیر است.

استاندار خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: هرکس برای مردم نوکری و خدمت کند، ارزشمند است و ما همه فرزندان نظام و انقلاب هستیم. مهم این است که منابعی که در اختیار دستگاه‌ها قرار می‌گیرد، به‌درستی جذب و برای خدمت به مردم و پیشبرد پروژه‌ها هزینه شود.

هاشمی با تأکید بر ضرورت تداوم همکاری دستگاه‌های اجرایی برای تکمیل باغ‌موزه دفاع مقدس گفت: امیدواریم با ادامه این روند و تأمین اعتبارات مورد نیاز، بخش‌های مختلف پروژه در سریع‌ترین زمان ممکن تکمیل شود و مردم استان بتوانند از این مجموعه فرهنگی، تاریخی و اجتماعی بهره‌مند شوند.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به طلب ۷۰ میلیاردی پیمانکار پروژه یادآور شد: علی رغم این میزان طلب پیمانکار همچنان به کار خود ادامه می دهد که جای تقدیر و تشکر دارد.

گفتنی است؛ این پروژه در مجموع در زمینی به مساحت ۳۳ هکتار و ۶ هزار مترمربع زیربنا شامل بخش اداری، گالری و آمفی‌تئاتر با ظرفیت ۳۶۰ نفر است و تاکنون ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.