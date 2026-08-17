نخست وزیر مالزی از مقاومت و پایداری ایران تمجید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، انور ابراهیم، نخست وزیر مالزی در مصاحبه‌ای با الجزیره از مقاومت و پایداری ایران در مواجهه با جنگ و تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی تمجید کرد.

وی گفت: مالزی یکی از معدود کشورهایی بود که صراحتاً حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در ماه فوریه را محکوم کرد.

پیش از این نیز «داتو سری محمد خالد نورالدین»، وزیر دفاع مالزی در گفتگو با سردار سرتیپ ابن‌الرضا، سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با اشاره به تحولات و جنگ اخیر اظهار کرده بود: ما و مردم جهان، اقتدار جمهوری اسلامی ایران و ملت این کشور را مشاهده کردیم و شاهد بودیم که ایران چگونه در برابر حملات، با قدرت و انسجام از خود دفاع کرد.

وزیر دفاع مالزی افزود: مالزی در کنار جمهوری اسلامی ایران برای کمک به برقراری صلح و امنیت جهانی قرار دارد و بر توسعه همکاری‌ میان دو کشور تأکید می‌کند.

محمد خالد نورالدین همچنین با اشاره به ظرفیت‌های دفاعی و فناورانه جمهوری اسلامی ایران، بر آمادگی کشورش برای افزایش تعاملات و تبادل تجربیات دفاعی میان دو کشور تأکید کرده بود.