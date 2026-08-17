۲ کتابخانه در شهرستان دیر به ایستگاه پایانی ساخت رسیدند

به گزارش خبرنگار مهر٬ حیدر راهب صبح دوشنبه در بازدید از روند احداث دو پروژه کتابخانهای شهرستان دیر اظهار کرد: این پروژهها در شهر دوراهک و شهر دیر در آستانه تکمیل قرار دارند و پیشبینی میشود طی ماههای آینده پس از تجهیز به بهرهبرداری برسند.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان بوشهر با اشاره به اهمیت توسعه زیرساختهای فرهنگی و کتابخانهای در شهرستان دیر، بر ضرورت تسریع در تکمیل عملیات اجرایی و فراهم کردن مقدمات لازم برای تجهیز و راهاندازی این دو کتابخانه تأکید کرد.
وی خاطر نشان کرد: در بازدیدهایی که داشتیم روند تکمیل و بهرهبرداری از دو پروژه کتابخانهای شهرستان دیر شامل کتابخانه شهر دوراهک و دومین کتابخانه شهر دیر مورد بررسی قرار گرفت.
وی تاکید کرد: هر دو پروژه هماکنون بیش از ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و با تکمیل مراحل باقیمانده، در صورت فراهم شدن مقدمات لازم برای تجهیز، طی ماههای آینده آماده افتتاح و بهرهبرداری خواهند شد.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان بوشهر با هدف پیگیری روند تکمیل و بهرهبرداری از دو پروژه کتابخانهای شهرستان دیر، با فرماندار این شهرستان دیدار و گفتوگو کرد.
تامین اعتبار پروژههای فرهنگی شهرستان
علیرضا سجادیزاده، فرماندار شهرستان دیر نیز در این دیدار با تأکید بر اهمیت بهرهبرداری از پروژههای فرهنگی شهرستان، برای همکاری و پیگیری تأمین اعتبار مورد نیاز جهت تجهیز دو کتابخانه اعلام آمادگی و قول مساعد داد.
پس از این نشست، مدیرکل کتابخانههای عمومی استان بوشهر و فرماندار شهرستان دیر با حضور در محل اجرای پروژهها، به صورت میدانی از کتابخانه دوراهک و دومین پروژه کتابخانهای شهر دیر بازدید کردند و در جریان آخرین وضعیت عملیات اجرایی، میزان پیشرفت پروژهها و مراحل باقیمانده تا تکمیل و بهرهبرداری قرار گرفتند.
راهاندازی این دو کتابخانه میتواند با افزایش سرانه فضای کتابخانهای شهرستان دیر، دسترسی شهروندان به منابع مطالعاتی و خدمات فرهنگی و کتابخانهای را تسهیل کرده و زمینه ارائه برنامههای متنوع فرهنگی، آموزشی و ترویجی را برای گروههای مختلف سنی، بهویژه کودکان و نوجوانان، فراهم کند.
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