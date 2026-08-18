اصلاح وضعیت ۳۰ هزار مشترک و کاهش تلفات شبکه برق استان یزد

محمدجواد جلیلی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در قالب طرح مهتاب از ابتدای سال تاکنون، چهار هزار و ۵۸۵ کنتور معیوب تعویض و سه هزار و ۵۶۶ کنتور برای مشترکان جدید نصب شده است که بیانگر تمرکز طرح بر ارتقای دقت اندازهگیری و ساماندهی تجهیزات اندازهگیری شبکه است.
وی ادامه داد: ۹ هزار و ۲۸۵ چراغ شهری، بینراهی و پارکها تعدیل بار شده و ۲ هزار و ۲۸۰ مورد تست چاه و پمپاژ آب کشاورزی انجام گرفته است؛ اقداماتی که در مدیریت مصرف و کاهش هدررفت انرژی نقش مؤثری دارد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد با اشاره به سایر اقدامات طرح مهتاب اظهار کرد: دو میلیون و ۸۲۷ هزار و ۵۰ کیلوواتساعت انرژی احصا، دو هزار و ۱۵۰ ساعت نجومی تنظیم، ۹۳۳ فیوز محدودکننده توان مصرفی نصب و ۹۶ کیلومتر از شبکه سیمی به کابل خودنگهدار تبدیل شده است.
جلیلی خاطرنشان کرد: در راستای شناسایی و اصلاح مصارف غیرمجاز نیز ۱۲۱ مورد انشعاب غیرمجاز و دستکاری اصلاح و ۲۲۸ مسجد و مرکز مذهبی مورد بازدید و تست قرار گرفته است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد با اشاره به تداوم اجرای طرح مهتاب در استان گفت: از ابتدای سال تا ۲۴ مردادماه، در قالب این طرح ۲۹ هزار و ۵۳۹ مشترک دارای بیش از سه دوره عدم قرائت شناسایی و وضعیت آنان اصلاح شده است.
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