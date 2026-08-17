به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان یزد، میثم فلاح از اجرای طرح سهروزه بازرسی از نانواییها و خواربارفروشیهای شهرستان میبد با محوریت نظارت بر عرضه نان خبر داد.
فلاح گفت: در جریان این طرح، ۷۵ واحد صنفی بازرسی که از این تعداد، ۲۹ واحد متخلف شناسایی شدند.
وی افزود: در مجموع ۳۱ مورد تخلف در این بازرسیها ثبت شد که شامل ۱۲ مورد گرانفروشی، ۴ مورد کمفروشی، ۱۱ مورد تداخل صنفی، ۲ مورد عدم اجرای تکالیف قانونی و یک مورد عدم ارائه فاکتور خرید است.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان میبد ادامه داد: پرونده تخلفات واحدهای صنفی برای رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
فلاح، ارزش ریالی ۲۹ پرونده تشکیلشده را ۳۳۷ میلیون و ۶۲۸ هزار و ۵۰۰ ریال اعلام کرد و گفت: نظارت و بازرسی از واحدهای عرضهکننده کالاهای اساسی و نانواییها با هدف صیانت از حقوق مصرفکنندگان و جلوگیری از تخلفات صنفی ادامه خواهد داشت.
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