به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان یزد، میثم فلاح از اجرای طرح سه‌روزه بازرسی از نانوایی‌ها و خواربارفروشی‌های شهرستان میبد با محوریت نظارت بر عرضه نان خبر داد.

فلاح گفت: در جریان این طرح، ۷۵ واحد صنفی بازرسی که از این تعداد، ۲۹ واحد متخلف شناسایی شدند.

وی افزود: در مجموع ۳۱ مورد تخلف در این بازرسی‌ها ثبت شد که شامل ۱۲ مورد گران‌فروشی، ۴ مورد کم‌فروشی، ۱۱ مورد تداخل صنفی، ۲ مورد عدم اجرای تکالیف قانونی و یک مورد عدم ارائه فاکتور خرید است.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان میبد ادامه داد: پرونده تخلفات واحدهای صنفی برای رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

فلاح، ارزش ریالی ۲۹ پرونده تشکیل‌شده را ۳۳۷ میلیون و ۶۲۸ هزار و ۵۰۰ ریال اعلام کرد و گفت: نظارت و بازرسی از واحدهای عرضه‌کننده کالاهای اساسی و نانوایی‌ها با هدف صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از تخلفات صنفی ادامه خواهد داشت.