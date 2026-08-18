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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۱۶

راه‌اندازی سامانه «فواد» برای رسیدگی سریع به مطالبات مردمی در یزد

راه‌اندازی سامانه «فواد» برای رسیدگی سریع به مطالبات مردمی در یزد

یزد - طرح «فواد» با هدف ارزیابی و پاسخگویی سریع به انتقادات و پیشنهادات شهروندان پیرامون عملکرد ادارات دولتی در شهرستان یزد تشریح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فرمانداری یزد، در نشست شورای اداری شهرستان یزد، طرح «فواد» با هدف دریافت و رسیدگی سریع به انتقادات، مطالبات و پیشنهادهای مردمی درباره عملکرد دستگاه‌های دولتی تشریح شد؛ سامانه‌ای که قرار است مسائل و مشکلات شهروندان در زمان مراجعه به ادارات را در کوتاه‌ترین زمان ممکن پیگیری و پاسخ دهد.

بر اساس این طرح، شهروندان می‌توانند مشکلات و مطالبات خود را هنگام مراجعه به دستگاه‌ها و ادارات از طریق شماره ۱۲۸ منعکس کنند تا موضوع برای رسیدگی و پاسخگویی به دستگاه مربوط ارجاع شود.

دومین دستور کار شورای اداری شهرستان یزد، بررسی و تشریح هماهنگی‌های لازم برای اجرای طرح سرشماری نفوس و مسکن بود.

این سرشماری که به‌صورت دوره‌ای و هر ۱۰ سال یک‌بار اجرا می‌شود، قرار است دی‌ماه امسال به‌صورت هم‌زمان در سراسر کشور برگزار شود و دستگاه‌های اجرایی موظف به همکاری و هماهنگی لازم برای اجرای مطلوب آن هستند.

در این نشست بر ضرورت آماده‌سازی دستگاه‌های اجرایی، اطلاع‌رسانی مناسب و همکاری بین‌بخشی برای اجرای دقیق و موفق این طرح تأکید شد.

کد مطلب 6920185

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    نظرات

    • حمیدرضا IR ۰۹:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
      0 0
      پاسخ
      بسیار عالی

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