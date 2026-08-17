کشوریان: بازنگری طرح جامع ۱۰ شهر استان بوشهر در دستور کار قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر کشوریان صبح دوشنبه در نشست خبری به مناسبت روز خبرنگار، ضمن تبریک این روز و قدردانی از همراهی اصحاب رسانه در یک سال گذشته، به تشریح آخرین وضعیت طرحهای عمرانی و مسکن استان پرداخت.
وی با اشاره به اینکه ۱۱ هزار و ۸۰۰ متقاضی مؤثر در طرح نهضت ملی مسکن استان وجود دارد، اظهار کرد: از این تعداد، پنج هزار و ۶۰ نفر مربوط به پروژههای انبوهسازی هستند که با مشارکت بنیاد مسکن، شهرهای جدید و بخش خصوصی در دست اجرا است و میانگین پیشرفت آنها به ۶۱ درصد رسیده است. بر اساس ارزیابیهای انجام شده، استان بوشهر در این حوزه رتبه پنجم کشور را کسب کرده است.
مدیرکل راه و شهرسازی بوشهر با بیان اینکه مابقی متقاضیان در قالب واگذاری گروهی زمینهای دو یا سه نفره دریافت کردهاند، افزود: درصد پیشرفت در این بخش پایینتر است و با توجه به مدتدار بودن قراردادها، بارها از مردم خواسته شده که هرچه سریعتر نسبت به ساخت اقدام کنند.
وی در خصوص اولین پروژه انبوهسازی شهر بوشهر تصریح کرد: این پروژه در زمینی با خدمات زیربنایی کامل شامل آب، برق و آمادهسازی تعریف شده است. با تأکید استاندار مبنی بر عدم عقبماندگی بوشهر در نهضت ملی مسکن، فراخوان آن منتشر و پیمانکاری با سابقه اجرای چندین پروژه موفق در استان، برنده مناقصه شد.
کشوریان ادامه داد: در سفر اخیر وزیر راه و شهرسازی به استان، عملیات اجرایی این پروژه با حضور ایشان آغاز شد و هماکنون عملیات بهسازی خاک و تجهیز کارگاه در حال انجام است. پیامکهای مربوطه نیز تا روز چهارشنبه برای متقاضیان ارسال خواهد شد تا با مراجعه، فرمهای تکمیل و ثبتنام نهایی انجام شود.
وی با تأکید بر رعایت کامل اصول فنی در این پروژه، گفت: این طرح در ۴ طبقه روی پایلوت طراحی شده و تمام پارکینگها به صورت استاندارد پیشبینی شده است. همچنین برای جلوگیری از استفاده از مصالح نامرغوب، استفاده از مارکهای معروف برای تأسیسات و مصالح مرغوب در شرایط پیمان الزامی شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی بوشهر در خصوص هزینههای ساخت نیز اظهار داشت: با توجه به اینکه زمین ۵۳۰ متری است هزینههای خدمات زیربنایی و تأسیسات به دلیل تعدد واحدها، سرشکن میشود و هزینه تمامشده برای متقاضیان افزایش چندانی ندارد. تنها نیاز این پروژه، بهسازی خاک است که عملیات آن در حال انجام است.
کشوریان با اشاره به تخصیص ۴۰۷ میلیارد تومان از سوی وزارت راه و شهرسازی برای خدمات زیربنایی نهضت ملی مسکن استان در سال جاری، گفت: این اعتبار به دستگاههای آب و برق پرداخت شده تا خدمات مورد نیاز پروژهها را تأمین کنند.
جزییات طرح جوانی جمعیت
وی در ادامه به طرح جوانی جمعیت اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون، خانوادههای دارای سه فرزند متولد شده از مهرماه سال ۱۴۰۲ به بعد، مشمول دریافت زمین ۲۰۰ متری میشوند. از زمان باز شدن سامانه، حدود ۱۶ هزار و ۶۶۰ نفر در سطح استان ثبتنام کردهاند که تاکنون برای ۴ هزار و ۵۰۰ نفر قرارداد واگذاری منعقد شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی بوشهر با بیان اینکه امسال ۹۹۰ قطعه زمین دیگر آمادهسازی و واگذار خواهد شد، افزود: با احتساب این تعداد، مجموع متقاضیان پوششدادهشده به ۵ هزار و ۵۰۰ نفر میرسد. استان بوشهر با پوشش ۳۳ درصدی متقاضیان، نزدیک به دو برابر میانگین کشوری در این حوزه عمل کرده است.
کشوریان مجموع قراردادهای آمادهسازی سایتهای نهضت ملی استان را حدود ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد کرد و گفت: با وجود اینکه جنس خاک استان بوشهر نامناسب و زمینهای دولتی عمدتاً در حاشیه شهرها و در مجاورت دریا قرار دارند، اما با تلاش مجموعه، موفق به کسب این رتبه شدهایم.
افتتاح ۵ پروژه عمرانی در هفته دولت
مدیرکل راه و شهرسازی بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود از افتتاح ۵ پروژه عمرانی در هفته دولت با اعتبار هزار و ۳۲۵ میلیارد تومان خبر داد و گفت: شاخصترین این پروژهها، کمربندی شهر گناوه با اعتبار ۶۰۰ میلیارد تومان و پروژه ۳۴۰ واحدی با اعتبار ۶۰۰ میلیارد تومان است که در سفر وزیر راه به استان افتتاح شد. همچنین پروژههای آمادهسازی به مبلغ ۸۶ میلیارد تومان نیز به بهرهبرداری رسیده است.
وی مجموع پروژههای در دست اجرای این اداره کل در حوزه راه و مسکن را بالغ بر ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد کرد.
کشوریان در پاسخ به سؤالی درباره پروژه بزرگراه دالکی کنارتخته ، با بیان اینکه پیشرفت کلی این پروژه به حدود ۸۲ درصد رسیده است، اظهار داشت: تونل ۵۲۷ متری، تونل ۲۰۰ متری و تونل ۶۰ متری که در حین اجرا به ۷۳ متر افزایش یافت، همگی به طور کامل حفاری شدهاند و عملیات بتنریزی و تیراژ در حال انجام است. در حال حاضر امکان عبور خودرو از ابتدا تا انتهای مسیر وجود دارد.
وی با اشاره به نیاز مالی این پروژه، گفت: برآورد اولیه برای تکمیل پروژه در سال جاری، حدود هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است و از ظرفیت بخش خصوصی نیز برای مشارکت در این طرح استفاده خواهد شد. در صورت تأمین اعتبار به موقع، پیشبینی میشود پروژه تا پاییز امسال به بهرهبرداری کامل برسد.
مدیرکل راه و شهرسازی بوشهر در خصوص مشکل تأمین آورده برخی متقاضیان و ناتمام ماندن تعدادی از واحدها، گفت: برای حل این مشکل، بستههای مالی جدیدی از سوی وزارت راه و شهرسازی ارائه شده است. بر اساس یکی از این بستهها، به پروژههای بالای ۸۰ درصد پیشرفت، تسهیلات دو ساله بدون بهره تعلق میگیرد که به حساب مسدودی متقاضیان واریز و به پیمانکاران پرداخت میشود.
کشوریان افزود: تاکنون ۶۸۴ واحد با این درصد پیشرفت به وزارتخانه اعلام شده که برای ۳۴۰ واحد آن مبالغی دریافت و قول تکمیل مابقی تا دو ماه آینده داده شده است.
وضعیت بازار اجاره مسکن
وی در خصوص بازار اجاره مسکن نیز گفت: طبق مصوبه شورای عالی مسکن، افزایش اجارهبها در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت شامل بوشهر و برازجان، به ۲۵ درصد محدود شده است. اخیراً مصوبه سران قوا نیز همین نرخ را تأیید کرده و همه موظف به تبعیت از آن هستند. شهروندان در صورت مشاهده تخلف، میتوانند به مراجع قضایی و اداره صنعت، معدن و تجارت مراجعه کنند.
کشوریان اولویتهای این اداره کل را شامل تکمیل پروژههای انبوهسازی نهضت ملی، تأمین خدمات زیربنایی سایتهای گروهی، تکمیل آمادهسازیها و اجرای پروژههای راهسازی عنوان کرد و گفت: در حوزه راه، پروژه کمربندی دیلم به طول ۱۳ کیلومتر با اعتبار ۱۶۰۰ میلیارد تومان و پیشرفت ۲۰ درصدی توسط قرارگاه خاتمالانبیا در حال اجراست. همچنین پروژه ۱۱ کیلومتری دیلم-مندی که با مشکل پیمانکار مواجه شده بود، پس از فسخ قرارداد، به زودی مناقصه مجدد برگزار خواهد شد.
وی در خصوص پروژه چهارخطه دیر نیز گفت: ۲۵ کیلومتر از این مسیر با پیشرفت ۷۵ درصدی در حال اجراست و اعتبار کلی آن ۲۵۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.
بازنگری جامع شهر بوشهر
مدیرکل راه و شهرسازی بوشهر به موضوع طرحهای جامع شهری اشاره و اظهار کرد: استان بوشهر دارای ۱۸ شهر است که اکثراً به افق طرح خود رسیده و نیاز به بازنگری داشتند. خوشبختانه برای ۱۰ شهر استان، قرارداد بازنگری طرح جامع منعقد و در حال انجام است.
وی با اشاره به طرح جامع شهر بوشهر، گفت: طرح بازنگری جامع شهر بوشهر از سال ۱۳۹۸ متوقف مانده بود که با پیگیریهای مستمر، در کارگروه شورای برنامهریزی استان بررسی و برای تأیید نهایی به شورای عالی شهرسازی و معماری ارسال شد. همچنین ۳۰ هکتار نیز به محدوده شهر اضافه شده است.
کشوریان با اشاره به تغییرات اخیر در وضعیت شهر بوشهر، افزود: با توجه به اینکه شهر بوشهر به منطقه آزاد تبدیل شده، در طرح جدید، کاربریهای مرتبط با منطقه آزاد نیز پیشبینی شده تا توسعه آینده شهر به درستی هدایت شود. جلسه نهایی بررسی این طرح روز شنبه با حضور استاندار برگزار و تقریباً تکمیل شده و امیدواریم در اولین شورای برنامهریزی استان مصوب و برای تأیید نهایی به شورای عالی شهرسازی و معماری ارسال گردد.
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