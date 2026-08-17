خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها؛ چهل روز از مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب اسلامی گذشته و اکنون دستگاه‌های فرهنگی و مذهبی خود را برای برگزاری مراسم چهلم آماده می‌کنند؛ مناسبتی که به گفته رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان تهران، تنها یک مراسم یادبود نیست، بلکه فرصتی برای بازخوانی راه و آرمان‌های رهبر شهید و تجدید میثاق با مسیر انقلاب اسلامی است.

حجت‌الاسلام سیدمحسن محمودی در گفت‌وگوئی تفصیلی با خبرنگار مهر، با اشاره به جایگاه اربعین در فرهنگ دینی و شیعی، از برگزاری مجموعه‌ای از برنامه‌های مذهبی، فرهنگی و مردمی در سراسر شهرستان‌های استان تهران خبر داد.

* چهلم مراسم تدفین و تشییع رهبر شهید چه جایگاهی در برنامه‌های فرهنگی و مذهبی کشور دارد؟

ما در آستانه اربعین تشییع و تدفین امام شهیدمان قرار داریم؛ حادثه‌ای که با حضور گسترده مردم ایران و همچنین مردم دیگر کشورها همراه بود و بی‌تردید به عنوان یک رخداد ماندگار در تاریخ ملت ایران ثبت خواهد شد.

اربعین در فرهنگ دینی و به‌ویژه فرهنگ شیعی جایگاه ویژه‌ای دارد. چهلم، صرفاً گذشت ۴۰ روز از یک واقعه نیست، بلکه فرصتی برای پیام‌رسانی، زنده نگه داشتن یاد شهدا و بازخوانی ارزش‌ها و آرمان‌هایی است که آنان برای آن ایستادگی کردند.

از همین رو، وظیفه داریم چهلم تشییع و تدفین امام شهید را به‌درستی گرامی بداریم و این مناسبت را فرصتی برای تجدید میثاق با آرمان‌های ایشان و تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی قرار دهیم.

* برنامه اصلی بزرگداشت چهلم تشییع و تدفین در تهران کجا برگزار می‌شود؟

برنامه محوری که از سوی دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی اعلام شده، روز سه‌شنبه از ساعت ۱۷ در مصلای بزرگ امام خمینی(ره) تهران برگزار خواهد شد.

همچنین برنامه‌هایی در شهرهای قم و مشهد پیش‌بینی شده و علاوه بر این مراسم‌ها، در سراسر کشور و به‌ویژه در شهرستان‌های استان تهران نیز برنامه‌های ویژه‌ای برای گرامیداشت این مناسبت برگزار خواهد شد.

* برنامه‌های شهرستان‌های استان تهران از چه زمانی آغاز می‌شود؟

با توجه به اینکه روز پنجشنبه تعطیل است، برنامه‌های بزرگداشت در ادارات، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی از روز چهارشنبه آغاز خواهد شد.

پیشنهاد شده است با توجه به برگزاری نماز جماعت در ادارات و نهادها، مراسم گرامیداشت چهلم امام شهید نیز در همین فضا برگزار شود تا کارکنان دستگاه‌های اجرایی نیز در این مناسبت حضور داشته باشند.

اما بخش اصلی برنامه‌های مردمی در روز پنجشنبه برگزار خواهد شد که هم‌زمان با سالروز شهادت امام حسن عسکری(ع) است و همین تقارن، اهمیت این ایام را دوچندان کرده است.

* مساجد و بقاع متبرکه چه نقشی در برگزاری مراسم چهلم خواهند داشت؟

روز پنجشنبه در سراسر شهرستان‌های استان تهران، مساجد، بقاع متبرکه و گلزارهای شهدا میزبان برنامه‌های ویژه خواهند بود.

پس از نماز مغرب و عشا، مراسم بزرگداشت امام شهید در مساجد برگزار می‌شود و در ادامه نیز در برخی نقاط، دسته‌های عزاداری و اجتماعات مردمی به سمت میادین و محل‌های تجمع حرکت خواهند کرد.

در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) نیز برنامه‌های ویژه‌ای برگزار خواهد شد. همچنین گلزارهای شهدا که همواره محل اجتماع خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و مردم بوده‌اند، از دیگر کانون‌های برگزاری مراسم این مناسبت خواهند بود.

* محور اصلی اجتماعات مردمی در این ایام چیست؟

محور اصلی برنامه‌ها، تبیین زندگی، اندیشه، راه و آرمان‌های امام شهید و همچنین تجدید میثاق با مسیر ایشان خواهد بود.

هدف این است که مردم بار دیگر نشان دهند یاد و راه شهدا با گذشت زمان به فراموشی سپرده نمی‌شود و نسل‌های مختلف همچنان نسبت به آرمان‌هایی که شهدا برای آن ایستادگی کردند، احساس مسئولیت دارند.

اجتماعات شب و روز جمعه نیز با همین رویکرد برگزار خواهد شد و تلاش می‌شود فضای عمومی برنامه‌ها به سمت تبیین، روشنگری و بازخوانی مسیر امام شهید حرکت کند.

* چرا در برنامه‌های این ایام بر تلاوت سوره مبارکه «فتح» تأکید شده است؟

یکی از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، اجرای پویش‌های قرآنی در مساجد، میادین و اماکن مذهبی است و در این میان، قرائت سوره مبارکه «فتح» مورد توجه ویژه قرار دارد.

تلاوت این سوره از توصیه‌هایی بود که امام شهید بر آن تأکید داشتند و به همین دلیل، در برنامه‌های روز پنجشنبه تلاش می‌شود در مساجد و دیگر محل‌های برگزاری مراسم، سوره مبارکه «فتح» تلاوت شود.

همچنین در برخی اماکن مقدس و فضاهای عمومی، پخش تلاوت قرآن پیش‌بینی شده تا فضای این ایام با یاد و معارف قرآن کریم همراه باشد.

* برای نمازهای جمعه چه برنامه‌ای پیش‌بینی شده است؟

روز جمعه نیز فضای نمازهای جمعه در سراسر استان تهران متناسب با گرامیداشت چهلم امام شهید خواهد بود و سخنرانان پیش از خطبه‌ها به تبیین این مناسبت خواهند پرداخت.

همچنین تلاش می‌شود در مساجد، مصلاهای نماز جمعه و گلزارهای شهدا، متناسب با ظرفیت هر منطقه، نمایشگاه‌ها و آثار فرهنگی و تبلیغی برپا شود تا مردم، به‌ویژه نسل جوان، بیشتر با ابعاد شخصیتی، فکری و انقلابی امام شهید آشنا شوند.

* دستگاه‌های اجرایی و مدیریت شهری در این برنامه‌ها چه مسئولیتی دارند؟

فضاسازی شهری یکی از موضوعات مهمی است که باید از سوی شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و دستگاه‌های اجرایی مورد توجه قرار گیرد.

فضای شهرها و روستاها باید متناسب با این مناسبت باشد و پیام‌های مرتبط با ولایت، ایستادگی، ادامه راه شهدا و آرمان‌هایی که امام شهید برای آن ایستاد، در فضاهای عمومی مورد توجه قرار گیرد.

البته این موضوع نباید صرفاً به نصب بنر و تبلیغات محیطی محدود شود، بلکه همه ظرفیت‌های فرهنگی و مردمی باید برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم فعال شوند.

* چه انتظاری از هیأت‌های مذهبی و گروه‌های مردمی دارید؟

از همه فعالان فرهنگی، گروه‌های تبلیغی و جهادی، هیأت‌های مذهبی، مساجد و مجموعه‌های مردمی دعوت می‌کنیم که برای برگزاری این مناسبت مهم نقش‌آفرینی کنند.

آنچه اهمیت دارد، حضور مردم است. مردم ایران در مقاطع مختلف نشان داده‌اند که نسبت به آرمان‌های انقلاب و یاد شهدا بی‌تفاوت نیستند و امیدواریم در مراسم چهلم نیز جلوه دیگری از این حضور و وفاداری به نمایش گذاشته شود.

هدف ما این است که این مراسم نشان دهد یاد امام شهید، راه و مکتب او و آرمان‌هایی که برای آن ایستادگی کرد، با گذشت زمان به فراموشی سپرده نخواهد شد و ملت ایران، به‌ویژه جوانان، این مسیر را با قدرت ادامه خواهند داد.