نگاهداری: جنگ رمضان گذار از یک میدان به یک نظم بود

به گزارش خبرنگار مهر، بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، عصر امروز در همایش «نقش ایران در بازسازی نظم منطقه؛ با تمرکز بر تحولات تنگه هرمز» که در سالن شهید مدرس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اظهار کرد: جنگ رمضان گذار از یک میدان به یک نظم بود و ما اعتقاد داریم نظمی که بعد از این جنگ مقرر خواهد شد، دستاورد بزرگی خواهد بود.

وی افزود: ما در جنگ رمضان سعی می‌کنیم از نظام سلطه عبور کنیم و اعتقاد داریم که این جنگ آغاز یک‌سری تغییرات برگشت‌ناپذیر است و آثار آن باقی خواهد ماند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در حقیقت، ما جنگ رمضان را دفاع از حق یک تمدن و منطقه نسبت به تعیین سرنوشت خودش می‌دانیم.

نگاهداری با اشاره به طرح امام شهید انقلاب اسلامی برای تغییر نظم منطقه، گفت: طرح امام شهید انقلاب اسلامی این بود که یک روزی ما نظم منطقه را تغییر دهیم و به سمت حاکم‌سازی نظم منطقه‌ای ایران عبور کنیم.

وی تصریح کرد: نمی‌گوییم که می‌خواهیم حاکمیت کشورهای فعلی منطقه را نفی کنیم و زیر سؤال ببریم، بلکه می‌خواهیم ایده تمدنی ایران و نظم منطقه‌ای ایران را ضمن احترام به حاکمیت کشورهای منطقه برقرار کنیم.

نگاهداری با تأکید بر اینکه اساس این رویکرد، همکاری کشورهای منطقه در برابر بیگانگان است، گفت: اساس رویکرد ما این است که باید کشورهای منطقه با یکدیگر در مقابل بیگانگان متحد باشند.

وی اتحاد تمدنی ملت‌های منطقه را بسیار مهم دانست و اظهار کرد: اتحاد تمدنی ملت‌های منطقه بسیار مهم است. تنگه هرمز نیز در همین نظم منطقه‌ای ایرانی قابل تفسیر است و فقط یک آبراه برای گذر نیست، بلکه محل تقابل و مواجهه دو منطق رقیب در منطقه است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی افزود: یک منطق به دنبال سلطه است و منطق دیگر که طبق نظم منطقه‌ای ایرانی دنبال می‌شود، بر این اساس است که کشورهای منطقه بدون مداخله بیگانگان برای تنگه هرمز و منطقه تصمیم‌گیری کنند.

نگاهداری در ادامه گفت: به نظر می‌رسد که بارقه‌های این پیروزی دیده می‌شود و ما باید دستاوردهای خود را تثبیت کنیم.

وی افزود: ترامپ یک روز از «خلیج ترامپ» حرف می‌زند و روزی تنگه هرمز را برای آمریکا می‌داند که همگی حاکی از شکست آنان است.