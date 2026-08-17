به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری ظهر دوشنبه در آیین تجلیل از برگزیدگان مرحله استانی یازدهمین دوره مسابقات قرآنی قوه قضاییه در سمنان ضمن گرامی‌داشت ۲۶ مردادماه، سالروز بازگشت رزمندگان سرافراز به میهن اسلامی، اظهار کرد: قرآن کریم نافع‌ترین، نیکوترین و مستندترین کتاب الهی است و می‌توان از آن به عنوان یکی از مهم‌ترین اسناد در اثبات نبوت پیامبران الهی پیش از اسلام یاد کرد.

وی با اشاره به تأکید قرآن کریم بر هدایتگری این کتاب آسمانی افزود: قرآن نور است و نور، تاریکی را می‌شکافد و راه را نشان می‌دهد؛ قرآن نیز دست انسان را می‌گیرد و او را به سرمنزل مقصود می‌رساند، البته بهره‌مندی از این هدایت نیازمند آمادگی و پذیرش انسان است.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان با بیان اینکه قصص قرآنی همواره تازه و دارای پیام‌های جدید برای زندگی انسان هستند، ادامه داد: داستان‌های قرآن برخلاف بسیاری از داستان‌های معمول، با هر بار مطالعه می‌توانند نکات و آموزه‌های جدیدی برای انسان داشته باشند و این موضوع یکی از جلوه‌های عمق معارف قرآن کریم است.

کارکنان دستگاه قضایی بیش از دیگران به انس با قرآن نیاز دارند

اکبری با تأکید بر ضرورت توجه جدی‌تر کارکنان قضایی و اداری دستگاه قضایی به قرآن کریم گفت: ما در دستگاه قضایی بیش از بسیاری از مجموعه‌ها به انس با قرآن، تلاوت این کتاب آسمانی و عمل به آموزه‌های آن نیاز داریم.

وی تصریح کرد: قاری قرآن بودن صرفاً به تلاوت آیات محدود نمی‌شود، بلکه کسی که با قرآن مأنوس است باید آثار این انس را در رفتار و عملکرد خود نشان دهد.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان ادامه داد: قضات، کارکنان دستگاه قضایی و سازمان‌های تابعه باید در انجام به‌موقع و صحیح وظایف، پیگیری امور مردم و مراجعان، رعایت حقوق آنان و همچنین برخورد مناسب و اخلاق‌مدار با مردم، تفاوت خود را نشان دهند.

فعالیت‌های قرآنی باید به ارتقای فرهنگ سازمانی منجر شود

اکبری با اشاره به پیش‌بینی موضوعات فرهنگی و قرآنی در سند تحول و تعالی و برنامه‌های عملیاتی قوه قضاییه اظهار کرد: هدف از فعالیت‌های قرآنی و فرهنگی، آشنایی و انس بیشتر کارکنان با فرهنگ قرآن و اهل‌بیت(ع) و به‌کارگیری این آموزه‌ها در رفتار و کردار آنان به عنوان بخشی از اخلاق حرفه‌ای و سازمانی است.

وی افزود: انس کارکنان دستگاه قضایی با قرآن کریم باید در رفتار و عملکرد آنان نمود داشته باشد؛ به‌گونه‌ای که مراجعان، این مجموعه را اخلاق‌مدار، متدین و خدمتگزار ببینند.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان خاطرنشان کرد: چنین رویکردی می‌تواند زمینه‌ساز تقویت اعتماد عمومی، جلب رضایت مردم و در نهایت رضایت خداوند متعال باشد.

اکبری در پایان ضمن تبریک به برگزیدگان مرحله استانی یازدهمین دوره مسابقات قرآنی قوه قضاییه، از تلاش برگزارکنندگان و دست‌اندرکاران این مسابقات قدردانی کرد.

تجلیل از برگزیدگان مسابقات قرآنی

در پایان این آیین، از ۲۰ نفر از برگزیدگان مرحله استانی یازدهمین دوره مسابقات قرآنی قوه قضاییه در استان سمنان در رشته‌های مختلف با اهدای لوح تقدیر و هدایا تجلیل شد.

برگزیدگان این دوره از مسابقات در رشته‌های حفظ ۱۰ جزء ویژه همکاران و همسران، حفظ یک جزء ویژه فرزندان، ترتیل ویژه همکاران و فرزندان، تحقیق و اذان انتخاب و مورد تقدیر قرار گرفتند.