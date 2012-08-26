برگزاری اولین دوره مسابقات قرآنی ویژه کارکنان نهادهای فرهنگی استان سمنان

حجت الاسلام علی شکری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به برگزاری اولین دوره مسابقات قرآنی ویژه کارکنان نهادهای فرهنگی در استان سمنان اظهار داشت: سازمان دارالقرآن الکریم با همکاری شورای توسعه فرهنگ قرآنی و آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) و ادارات کل تبلیغات اسلامی اقدام به برگزاری اولین دوره مسابقات مفاهیم، حفظ و قرائت قرآن کریم ویژه مدیران و کارکنان دستگاههای فرهنگی کشور نموده تا انشاءالله زمینه توجه بیشتر آحاد مردم به این فرهنگ غنی را فراهم نماید.
وی، تلاش برای تحقق تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر گسترش فرهنگ قرآن کریم میان مردم، ایجاد زمینه لازم برای انس هرچه بیشتر کارکنان دستگاههای فرهنگی با آموزههای قرآنی و ارتقاء سطح معلومات آنان و زمینهسازی برای توسعه فضای تبلیغی، آموزشی و استمرار آن در سالهای آینده را از اهداف برگزاری این مسابقات بیان کرد.
مدیر کل تبلیغات اسلامی استان سمنان با اشاره به برگزاری مسابقات تسنیم در دو مرحله استانی و کشوری افزود: مرحله استانی این مسابقات با همکاری اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان در فصل پاییز برگزار و نفرات اول تا سوم هر رشته برای شرکت در مرحله کشوری به سازمان دارالقرآن الکریم معرفی میشوند.
شکری تصریح کرد: کارکنان رسمی، پیمانی یا قراردادی ثابت، میتوانند تا پایان شهریور امسال با مراجعه به پایگاه اینترنتی تلاوت به نشانی www.telavat.com در این مسابقات نام نویسی کنند.
مدیر کل تبلیغات اسلامی استان سمنان یادآور شد: هر شرکت کننده تنها مجاز به شرکت در یکی از رشتههای حفظ یا قرائت بوده و شرکت کنندگان در رشته حفظ یا قرائت میتوانند در رشته مفاهیم نیز به رقابت بپردازند.
وی افزود: شرکت کنندگان در بخش حفظ در پنج بخش حفظ 1، 5، 10و 20 جزء و کل قرآن و در رشته قرائت در دو بخش تحقیق و ترتیل به رقابت خواهند پرداخت.
شکری تصریح کرد: در بخش مفاهیم نیز ترجمه و تفسیر سوره مبارکه انفال برای برادران و ترجمه و تفسیر سوره مبارکه نور برای خواهران در نظر گرفته شده است.
مدیر کل تبلیغات اسلامی استان سمنان خاطر نشان ساخت: مسابقه بخش مفاهیم بصورت کتبی برگزار خواهد شد و در بخش حفظ نیز محفوظات شرکت کنندگان میبایستی پیوسته باشد.
وی گفت: تا پایان امسال مسابقات کشوری توسط سازمان دارالقرآن الکریم برگزار شده و در مراسم اختتامیه هدایای برگزیدگان (نفرات اول تا سوم هر رشته) اهدا میگردد.
مدیر کل تبلیغات اسلامی استان سمنان در پایان تاکید کرد: برگزاری مسابقات قرآن کریم در رشتههای مختلف، زمینهای را در جامعه ایجاد مینماید تا آحاد مردم به میزان استعدادها و توانمندیهای خویش در این کتاب آسمانی به تدبر پرداخته و مفاهیم عمیق و بلند قرآن کریم برای آنها آشکارتر گردد.
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