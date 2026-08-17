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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۰۴

امدادرسانی به مصدومان واژگونی در محور سفیددشت-شهرکرد

امدادرسانی به مصدومان واژگونی در محور سفیددشت-شهرکرد

شهرکرد-مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر چهارمحال و بختیاری از امدادرسانی نجاتگران پایگاه امداد و نجات جاده‌ای به حادثه انحراف و واژگونی یک دستگاه خودروی پژو آردی در محور سفیددشت-شهرکرد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن طاهری اظهار کرد: گزارشی مبنی‌بر انحراف و واژگونی یک دستگاه خودروی پژو آردی در محور سفیددشت-شهرکرد، ۱۰ کیلومتری پلیس راه دریافت شد و بلافاصله نجات‌گران پایگاه به محل حادثه اعزام شدند.

وی تصریح کرد: در این حادثه چهار نفر مصدوم شدند که نجات‌گران پس از حضور در صحنه، ضمن ایمن‌سازی و تثبیت محل حادثه، اقدامات پیش‌بیمارستانی لازم را انجام دادند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر چهارمحال و بختیاری ادامه داد: یک مصدوم توسط آمبولانس جمعیت هلال‌احمر به مرکز درمانی کاشانی منتقل شد و سه مصدوم نیز توسط عوامل اورژانس به این مرکز درمانی انتقال یافتند.

کد مطلب 6919301

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