امدادرسانی به مصدومان واژگونی در محور سفیددشت-شهرکرد

به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن طاهری اظهار کرد: گزارشی مبنیبر انحراف و واژگونی یک دستگاه خودروی پژو آردی در محور سفیددشت-شهرکرد، ۱۰ کیلومتری پلیس راه دریافت شد و بلافاصله نجاتگران پایگاه به محل حادثه اعزام شدند.
وی تصریح کرد: در این حادثه چهار نفر مصدوم شدند که نجاتگران پس از حضور در صحنه، ضمن ایمنسازی و تثبیت محل حادثه، اقدامات پیشبیمارستانی لازم را انجام دادند.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر چهارمحال و بختیاری ادامه داد: یک مصدوم توسط آمبولانس جمعیت هلالاحمر به مرکز درمانی کاشانی منتقل شد و سه مصدوم نیز توسط عوامل اورژانس به این مرکز درمانی انتقال یافتند.
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