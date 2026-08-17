امدادرسانی به مصدومان واژگونی در محور سفیددشت-شهرکرد

به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن طاهری اظهار کرد: گزارشی مبنی‌بر انحراف و واژگونی یک دستگاه خودروی پژو آردی در محور سفیددشت-شهرکرد، ۱۰ کیلومتری پلیس راه دریافت شد و بلافاصله نجات‌گران پایگاه به محل حادثه اعزام شدند.

وی تصریح کرد: در این حادثه چهار نفر مصدوم شدند که نجات‌گران پس از حضور در صحنه، ضمن ایمن‌سازی و تثبیت محل حادثه، اقدامات پیش‌بیمارستانی لازم را انجام دادند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر چهارمحال و بختیاری ادامه داد: یک مصدوم توسط آمبولانس جمعیت هلال‌احمر به مرکز درمانی کاشانی منتقل شد و سه مصدوم نیز توسط عوامل اورژانس به این مرکز درمانی انتقال یافتند.