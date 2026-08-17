به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام علی زاهد دوست دوشنبه شب در نشست ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان دشتی با تأکید بر اینکه امر به معروف صرفاً به تذکر درباره حجاب و برخی منکرات محدود نمی‌شود، اظهار کرد: اگر معروف‌ها در جامعه تقویت شوند، بسیاری از منکرات نیز خودبه‌خود کاهش پیدا می‌کنند.

امام جمعه دشتی بر ضرورت تمرکز ستاد بر سه تا پنج مسئله مهم و اولویت‌دار شهرستان تأکید کرد و آسیب‌های فضای مجازی و محتوای نامناسب، بی‌توجهی به نماز و مسائل فرهنگی، آسیب‌های اجتماعی و خانوادگی، تضییع حقوق مردم و ضعف در تکریم ارباب‌رجوع و برخی ناهنجاری‌های اجتماعی و فرهنگی را از جمله موضوعات قابل بررسی عنوان کرد.

وی همچنین خواستار فعال شدن شورای امر به معروف در دستگاه‌های اجرایی شهرستان شد و تصریح کرد: رؤسای دستگاه‌ها باید مسئولیت ترویج و اجرای این فریضه را در مجموعه تحت مدیریت خود بر عهده بگیرند و فعالیت شوراها صرفاً به تشکیل جلسات محدود نشود.

امام جمعه دشتی بر آموزش شیوه صحیح امر به معروف و تذکر لسانی تأکید کرد و گفت: تذکر باید محترمانه، دلسوزانه، اقناعی، بدون تحقیر و توهین و در چارچوب قانون باشد.

استفاده از ظرفیت نماز جمعه از دیگر محورهای مورد تأکید امام جمعه دشتی بود؛ از جمله معرفی «معروف هفته»، معرفی الگوهای موفق شهرستان، تقدیر از آمران به معروف واقعی و ترویج فرهنگ مسئولیت اجتماعی.

حجت‌الاسلام زاهددوست همچنین پیشنهاد کردتا ستاد شهرستان با تشکیل کارگروه‌های تخصصی، مسائل اولویت‌دار را به‌صورت هدفمند دنبال کرده و برای هر مسئله، برنامه مشخص، مسئول پیگیری و شاخص ارزیابی تعیین کند.

در ادامه نشست ، اعضای ستاد به بیان دیدگاه‌ها، پیشنهادها و برنامه‌های خود پرداختند و بر تقویت همکاری و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، فرهنگی و اجتماعی، استفاده از ظرفیت‌های مردمی و فرهنگی و پیگیری اجرای مصوبات ستاد تأکید شد.

در این نشست، مهم‌ترین مسائل و موضوعات مرتبط با حوزه امر به معروف و نهی از منکر بررسی و راهکارهای تقویت و ترویج این فریضه الهی در سطح شهرستان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.